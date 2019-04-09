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Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a gönderme mi?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 09.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü haberleriyle gündemde olan ve zor günler geçiren Sıla Gençoğlu, sırtına yaptırdığı dövmeyle çok konuşuldu.

Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a gönderme mi?

Ahmet Kural'dan dayak yediğini iddia eden güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu, sırtına yaptırdığı ilginç dövmeyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Sıla sırtına, "Siz aşktan n'anlarsınız bayım." notunu yazdırdı.

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Sıla'nın dövmesini gören bazı takipçileri "Acaba Ahmet Kural'a gönderme mi yaptı?" yorumunu yaptı.

Sıla'nın yaptırdığı bu dizeler Didem Madak'ın "SİZ AŞK'TAN N'ANLARSINIZ BAYIM?" adlı şiirinden bir dize... Şiir ise şöyle bitiyor:

"Siz aşkı ne bilirsiniz bayım
Aşkı aşk bilir yalnız!"


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Sıla Gençoğlu sıla dövme ahmet kural sıla ahmet kural

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