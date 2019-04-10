Sıla'nın dövmesi sosyal medyanın diline düşünce...

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden Sıla, şimdi dövmesiyle gündemde. Sıla yaptırdığı dövmede “Siz aşktan n’anlarsınız bayım?” yazması sosyal medyanın diline düştü.

Elbette dövmeyi gören birçok kişi bunun bir gönderme olduğunu düşünse de Sıla çok geçmeden bir açıklama yaptı ve çok sevdiği Didem Madak şiirinden bir alıntı olduğunu, herhangi bir ima olmadığını söyledi.

Ama olan oldu; sosyal medyada dövme çok farklı ve eğlenceli şekillere sokuldu.

İşte yapılan o paylaşımlardan bazıları:





