Sıla ve Davut Güloğlu davasında flaş karar! Davut Güloğlu'na büyük şok

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.

Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilerek kesinleşmişti. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

ADLİ PARA CEZASI ÖDEMİŞTİ

"Hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu'na bir kötü haber de tazminat davasından geldi. Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Güloğlu'ndan 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faizle birlikte alınarak Sıla'ya vermesine karar verdi.