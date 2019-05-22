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Silahla vurulan yaralı köpek aile hekimliğine sığındı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahla vurulan ve kanlar içerisinde kalan köpek aile hekimliğine sığındı. Köpeğe ilk müdahaleyi hayvanı kanlar içerisinde gören sağlık personeli yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahla yaralandığı belirlenen bir sokak köpeği kanlar içerisinde, Altınüzüm Mahallesi'nde bulunan Aile Hekimliğine gitti. Bahçeye giren köpek, bina içerisine girmek istedi. Bu arada kendisini gören insanların korkması üzerine kapıyı kapattığı köpek ise kapının önünde yere uzandı. Hayvanın zor durumunu gören Aile Hekimlerinden Ahmet Velioğlu ve sağlık çalışanları klinik kapısı önünde bulunan ve kanlar içerisindeki köpeğe ilk müdahalede bulundu.

Altınüzüm Mahallesi Aile Hekimliği kliniği doktorlarından Ahmet Velioğlu, yaptığı ilk müdahalede kanamanın dindiği ve yaranın iltihap kaptığını tespit etti. Köpeğe pansuman yapan Dr Velioğlu ve sağlık çalışanları, yaptıkları ağrı kesici iğnenin ardından köpeği barınağa gönderdi.

Dr Ahmet Velioğlu. "Bu köpek buraya geldiğinde yarasını gördük. Hiç tereddüt etmeden hemen müdahale ettik. Çünkü oda bir can taşıyor, onun da yaşamaya, tedavi görmeye hakkı var. Tıpkı biz insanların olduğu gibi. Bu hayvanların da yaşamlarını, yaşam alanlarını kimsenin kısıtlamaya hakkı bulunmuyor" dedi.

Hasta ve hasta yakınlarının da zavallı hayvana müdahale için kendisine anlayış gösterdiğini de belirten Velioğlu, "Hasta ve hasta yakınları da köpeğin bu halini görünce bana anlayış gösterdi. Hatta köpeğe müdahale ederken onlar da bana yardımcı oldu" diye konuştu.

Yapılacak müdahalenin ardından köpeğin tedavisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'ne gönderileceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek gaziantep

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