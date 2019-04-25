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Silahlı saldırıda yaralanan genç: Ölmedim ayaktayım paşam!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.04.2019 01:47 | Son Güncelleme

Aksaray'da uğradığı silahlı saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmalar ile gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, hastane girişinde gazetecilere "Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler" dedi.

Silahlı saldırıda yaralanan genç: Ölmedim ayaktayım paşam!

Aksaray'da İnan A., bir yakının düğününe giderken iddiaya göre aralarında husumet bulunan Haydar S. ve Sezer S.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., kanlar içinde kaldı.

Saldırganlar kaçarken, İnan A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖLDÜREMEDİN BENİ HAYDAR'

Ambulanstan indirilip, Acil Servis’e alınan İnan A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler beni. Öldüremedin beni Haydar" dedi.

Arkasından gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şengül A. ise oğluna ölmediğini, ayakta olduğunu ve ağlamaması gerektiğini söyledi.

'BAKKALA GİDERKEN KISTIRIP ATEŞ ETMİŞLER'

Anne Şengül A., oğlunun kan davası sonucu vurulduğunu ileri sürerek, "Kan davası. Bakkalla giderken kıstırıp ateş etmişler. Oğlum daha 15 yaşında, kan davası güdüyorlar. Oğluma ağlamaktan gözlerimdeki yaşlar kurudu" diye konuştu.

Jandarma saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Haydar S. ve Sezer S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray silahlı saldırı
 

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