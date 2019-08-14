Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.
Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terk edildi. Gemi 8 aydır aynı noktada bulunuyor. Geminin son hali havadan görüntülendi. Büyük bölümü su altına gömülen geminin hurda yığına döndüğü görüldü.
(DHA)
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