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Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

İstanbul Şile'de yaklaşık 8 ay önce karaya oturan kuru yük gemisi kaderine terk edildi.

Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terk edildi. Gemi 8 aydır aynı noktada bulunuyor. Geminin son hali havadan görüntülendi. Büyük bölümü su altına gömülen geminin hurda yığına döndüğü görüldü.

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(DHA)

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Şile karaya oturan gemi kuru yük gemisi

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NEYİ BEKLİYORSUNUZ YETKİLİLER GÖNDERİN EKİBİ PARÇALAYIN GEMİYİ AHI GİTMİŞ VAHI KALMIŞ
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