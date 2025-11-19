Şile'de havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

Olay, bugün sabah saatlerinde Şehit Levent Birben Caddesi'ndeki liman bölgesinde meydana geldi. İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ Kıyı Temizliği ekipleri patlayıcı benzeri bir mühimmat buldu. İhbar üzerine liman bölgesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri (SAS) ile polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik şeridi çekerek önlem alan ekipler, havan topu mermisi olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğundaki mühimmatın tespitine yönelik çalışma başlattı. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır