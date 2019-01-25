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Şile ormanlarında kayboldu! 20 saat sonra jandarma buldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

Şile'de ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarmanın yaklaşık 20 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.

Şile ormanlarında kayboldu! 20 saat sonra jandarma buldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi'nde 79 yaşındaki Selami Soyal'ın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisini aldı. Fındık bahçesine gitmek için evden çıkan ancak dönmeyen Soyal için çarşamba akşamı 19.30 sıralarında arama-kurtarma çalışması başladı.

20 SAAT SÜRDÜ

Çalışmalara Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Asayiş Timleri, İz Takip Arama Köpek unsurları (KİVİ), Arama Kurtarma Köpek Unsuru (ARPA) ile AFAD ve sağlık ekipleri katıldı. Drone de kullanılan aramalarda yaklaşık 20 saat sürdü.

KOMANDO KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları sonucunda, 79 yaşındaki Selami Soyal yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde bulundu. Soyal'a önce su verildi, ısınması için de bot üzerine ve komando kıyafeti giydirildi

Askerler Soyal'ı sırtlarında taşıyarak sağlık ekiplerinin yanına götürüldü. Soyal ilk müdahalenin ardından ambulansla Şile Devlet Hastanesine sevk edildi.

sıle

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şile orman istanbul Jandarma selami soyal

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