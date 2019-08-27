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Şile sahilini siyaha boyayan yakıtın sırrı çözüldü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 27.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Şile Karaburun mevkiini siyaha boyayan yakıtın ilk belirlemelere göre yaklaşık 8,5 ay önce karaya oturan gemiden sızdığı ortaya çıktı.

Şile Karaburun mevkiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek Karaburun kıyısına gitti. Sahile sızan yakıt görüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar, sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia" isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia ettiler. Denizden çıkan yengeçlerin bile siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü.

GEMİDEN SIZDIĞI TESPİT EDİLDİ

İddialar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sahilde ve gemide incelemeler yaptı. Yetkililerin yaptığı ilk incelemelere göre yakıtın Natalia isimli gemiden sızdığı tespit edildi. Bölgedeki incelemeler hala devam ediyor.

8,5 AY ÖNCE KARAYA OTURMUŞTU

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Şile yakıt

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