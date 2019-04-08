Şile yolunda şaşkına çeviren görüntüler

Şile yolunda seyir halinde olan birkaç motosiklet sürücüsü yol üzerinde koşan üç at ile karşı karşıya geldi.
Başıboş şekilde koşan atlarla karşılaşan motosikletliler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra atları yoldan çekmek isteyen motosikletliler, atlatın yanına ve önüne geçerek hayvanları kontrol altına almaya çalıştı. Asfalt kovboylarını andıran motosiklet sürücülerinin yönlendirilmesiyle atlar yolun kenarındaki arsaya doğru yöneldiler.
Motosikletlilerin atları yoldan çekerek trafik güvenliğini sağladığı ve adeta kovboy filmlerini andıran anlar kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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