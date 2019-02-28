Mynet Trend

Şile yolunda yürekleri ağza getiren kaza

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Şile’de yolda ilerleyen bir sürücü sapağa gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere hızla çarptı. Yoldaki diğer araçların kıl payı kurtulduğu kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şile Madenler Çamlık Mevkiinde aracıyla ilerleyen bir sürücü, yoldaki sapağa gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere hızla çarptı.

Aracın yoldaki diğer araçları sıyırarak bariyerlere çarptığı kaza aksiyon filmlerini aratmadı. Arkadan gelen bir araç da yaptığı manevra ile bariyerlerdeki araca çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın bariyerlere hızla çarptığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sapağa girmeye çalışan araç bir anda hakimiyetini kaybediyor ve diğer araçların önünden geçerek bariyerlere çarpıyor.

(İHA)

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi
Sumo güreşçilerine ilginç yasak! Nedeni: UygunsuzSumo güreşçilerine ilginç yasak! Nedeni: Uygunsuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şile trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği

Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat şoku!

Özel hastaneye 3 milyon liralık tazminat şoku!

Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

Korkunç cinayet! Eşi gözaltına alındı: Eve gelen 2 adam...

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

Sumo güreşçilerine ilginç yasak! Nedeni: Uygunsuz

Sumo güreşçilerine ilginç yasak! Nedeni: Uygunsuz

Taksim Meydanı'nda “Dinozor” şaşkınlığı

Taksim Meydanı'nda şaşırtan görüntü

Kadınları 'tercüme eden' uygulama tepki topladı

Tepki çeken uygulama! 'Kadınları küçümsüyor!'

Dominik’te feci kaza: Sürücü havada taklalar attı

Feci kaza! Havada taklalar attı

Eve geç gelen gence sokakta meydan dayağı attı

Sokak ortasında meydan dayağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.