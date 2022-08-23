Şile'de İBB'nin içme suyu arıtma tesisi törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapımını tamamladığı Şile Ultrafiltrasyon Membran İçme Suyu Arıtma Tesisi törenle açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Şile'de özellikle yaz aylarında içme suyu kapasitesinin yetersiz olduğunu, en temel atık su ve yağmur suyu alt yapısına sahip olmadığını söyledi.

Bu sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alan, kalıcı olarak çözecek bir proje geliştirdiklerini, bunu tam zamanında bitirdiklerini anlatan İmamoğlu, "Şile'nin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi, İstanbul’un ilk 'Ultrafiltrasyon Membran İçme Suyu Arıtma Tesisi'dir. Son derece etkili, hijyenik, modern arıtma teknolojisiyle değerli bir örnektir." dedi.

İmamoğlu, tesisin çatısında bulunan güneş enerjisi paneli sayesinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 15'ini kendisinin üreteceğini dile getirerek "Çevreyi korumak, enerji verimliliğini artırmak, israftan kaçınmak gibi çok önem verdiğimiz değer ve yaklaşımları en güzel şekliyle yansıtan bu tesisin yapımında emeği geçen, katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje çerçevesinde bazı mahallelerde atık su ve yağmur suyu hattı ile birlikte dere ıslahı ve foseptik imalatları yapıp, açıktan akan atık suların sisteme alındığı bilgisini veren İmamoğlu, Şile Saklıgöl'ün bozuk yolunun yenilendiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından tesisi gezen İmamoğlu, burada musluktan bardakla su içti.

