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Şili'de protestocular marketi yağmaladı

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DÜNYA  | 23.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Şili'de birçok süpermarket ve fabrika yağmalanmaya devam ediyor. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, süpermarketin içindeki onlarca insanın ellerine ne gelirse aldıkları ve marketi yağmaladıkları görüldü.

Şili'de metro zamlarıyla başlayan protestolar devam ederken, şimdiye kadar birçok süpermarket ve fabrika yağmalandı.

Başkent Santiago'da askerlerin, bazı dükkan ve mağazaların önünde yağmalamaya karşı olarak nöbet tuttuğu bildirildi.

Yerel medya, şiddetli protestolar sebebiyle şimdiye kadar 15 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ölümlerin marketlerin yağmalanması ve yakılmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şili protesto market YAĞMA

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