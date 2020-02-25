Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı

Şili'nin Vina Del Mar kentinde başlayan müzik festivali, ülkede devam eden karışıklığı alevlendirdi.

Sokağa inen protestocular, konser vermek için festivalin düzenleneceği bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı.

23 KİŞİ YARALANDI

Şili'de bir süredir devam eden ancak kısa bir zaman önce durulan protestolar, Vina Del Mar şehrindeki düzenlenecek olan müzik festivali sonrası yeniden alevlendi.

Festivalin yapıldığı Vergara Meydanın üç blok uzağında bir araya gelen protestocular, festival alanına yürüdüler ve güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştı. Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.

SANATÇILARIN KALDIĞI OTELİ YAKMAK İSTEDİLER

Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddeti arttı.



Göstericiler özellikle festivale katılan ve aralarında Ricky Martin'in de olduğu sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmak istedi.





