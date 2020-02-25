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Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Şili'de Vina Del Mar kentinde düzenlenen müzik festivaline tepki gösteren göstericiler, ünlü şarkıcı Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı. Otelin önünde 8 araç yakılırken 23 kişi yaralandı.

Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı

Şili'nin Vina Del Mar kentinde başlayan müzik festivali, ülkede devam eden karışıklığı alevlendirdi.

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Sokağa inen protestocular, konser vermek için festivalin düzenleneceği bölgeye gelen ve aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı otelin önündeki araçları yakarak polisle çatıştı.

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23 KİŞİ YARALANDI

Şili'de bir süredir devam eden ancak kısa bir zaman önce durulan protestolar, Vina Del Mar şehrindeki düzenlenecek olan müzik festivali sonrası yeniden alevlendi.

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Festivalin yapıldığı Vergara Meydanın üç blok uzağında bir araya gelen protestocular, festival alanına yürüdüler ve güvenlik alanında bulunan polislerle çatıştı. Çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.

SANATÇILARIN KALDIĞI OTELİ YAKMAK İSTEDİLER

Festivalin başladığı pazar günü 17.00'den bu yana polisle, göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, son saatlerde protestoların şiddeti arttı.

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Göstericiler özellikle festivale katılan ve aralarında Ricky Martin'in de olduğu sanatçıların konakladığı otelin önünde gösteri yaparken, bazı göstericilerin oteli yakmak istedi.

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