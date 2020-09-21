Silika jel poşetlerini asla atmayın neler yapabildiklerini görün!

Küçük şeker paketlerine benzeyen silika jel paketleri bakın ne işe yarıyor...
Silika jel torbaları nemi mükemmel şekilde emer, bu nedenle cep telefonu veya AirPods gibi ıslak bir cihazı tamir etmeniz gerektiğinde kullanışlı olabilirler. Cihazınızı silika jel bulunan bir kilitli torba içine koyun, sıkıca kapatın ve 72 saat boyunca ona dokunmayın. Bu yöntem, cihazın tamamen kurumasını sağlar ve suyun verdiği zararı en aza indirir.
Sisli ön camlar son derece rahatsız edicidir ve yoldaki birçok tehlikeli duruma neden olabilir. Arabanızdaki teknik ekipmanın bu sorunla iyi bir şekilde başa çıkmadığını düşünüyorsanız, ön camın yanına birkaç silika poşet koyun ve yolculuğunuzun keyfini çıkarın.
Baharatlar, otlar ve hatta evcil hayvan yiyecekleri kuru yerlerde saklanmalıdır, böylece bayatlamaz. Yiyecekle birlikte bir kaba silika poşet koyun, küf oluşumunu önleyecek ve ürünleri taze tutacaktır.
Çarşaflarınızın ve havlularınızın küflü kokmasını önlemek için birkaç silika jel poşetinde saklayın. Aynı numara spor çantaları, kilitli dolaplar ve hatta spor ayakkabılar için de geçerlidir. Silika jel, nemi emerek bakterilerin yayılmasını yavaşlatır ve istenmeyen kokuları önler.
Silika jel poşetlerini tıraş bıçakları, tornavidalar, çekiçler ve hatta gümüş eşyalarınızla birlikte tutmak, onları paslanmaya ve lekelenmeye karşı korumanın harika bir yoludur.
Silika jel, istenmeyen kokuları da maskeleyebilir. Örneğin, lavabonuzun altında sürekli bir koku fark ederseniz, büyük bir paket silika alın ve altına koyun. Tek yapmanız gereken, arada bir poşetleri değiştirmek.
Silika jeli asla yememelisiniz. Ayrıca bu jel nedeniyle boğulma riski de yüksektir. Bu nedenle üreticiler, çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulmasını söylüyorlar.
Silika jel, bir cihazdaki kulaklık jaklarına ve diğer temas soketlerine kolayca girebilir ve bunları bloke edebilir. Bu yüzden dikkatli olun ve mümkünse silika jel torbaları kullanın.
Silika jeli ısıtmayın. Aksi takdirde, yararlı özelliklerini kaybeder ve onlarla temas halinde olan eşyalarınızdan bazılarını mahvedebilir.
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