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Silika jel poşetlerini asla atmayın neler yapabildiklerini görün!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yeni ayakkabılar, kıyafetler ve hatta bazı yiyecek maddeleri ile birlikte gelen küçük silika jel paketlerini kuşkusuz hiç düşünmeden çöpe atıyoruz ancak bu paketler aslında birçok durumda günü kurtarabilir.

Silika jel poşetlerini asla atmayın neler yapabildiklerini görün!

Küçük şeker paketlerine benzeyen silika jel paketleri bakın ne işe yarıyor...

ELEKTRONİK CİHAZLARINIZI KURUTMANIZA YARDIMCI OLABİLİRLER

Silika jel torbaları nemi mükemmel şekilde emer, bu nedenle cep telefonu veya AirPods gibi ıslak bir cihazı tamir etmeniz gerektiğinde kullanışlı olabilirler. Cihazınızı silika jel bulunan bir kilitli torba içine koyun, sıkıca kapatın ve 72 saat boyunca ona dokunmayın. Bu yöntem, cihazın tamamen kurumasını sağlar ve suyun verdiği zararı en aza indirir.

SİSLİ BİR ÖN CAMDAN KURTULMANIZI SAĞLAR

Sisli ön camlar son derece rahatsız edicidir ve yoldaki birçok tehlikeli duruma neden olabilir. Arabanızdaki teknik ekipmanın bu sorunla iyi bir şekilde başa çıkmadığını düşünüyorsanız, ön camın yanına birkaç silika poşet koyun ve yolculuğunuzun keyfini çıkarın.

YİYECEKLERİ KORUMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ

Baharatlar, otlar ve hatta evcil hayvan yiyecekleri kuru yerlerde saklanmalıdır, böylece bayatlamaz. Yiyecekle birlikte bir kaba silika poşet koyun, küf oluşumunu önleyecek ve ürünleri taze tutacaktır.

EŞYALARINIZI TAZE VE TEMİZ TUTACAKLAR

Çarşaflarınızın ve havlularınızın küflü kokmasını önlemek için birkaç silika jel poşetinde saklayın. Aynı numara spor çantaları, kilitli dolaplar ve hatta spor ayakkabılar için de geçerlidir. Silika jel, nemi emerek bakterilerin yayılmasını yavaşlatır ve istenmeyen kokuları önler.

PASLANMANIN ÖNÜNE GEÇER

Silika jel poşetlerini tıraş bıçakları, tornavidalar, çekiçler ve hatta gümüş eşyalarınızla birlikte tutmak, onları paslanmaya ve lekelenmeye karşı korumanın harika bir yoludur.

EVİNİZDEKİ HOŞ OLMAYAN KOKULARDAN KURTULUN

Silika jel, istenmeyen kokuları da maskeleyebilir. Örneğin, lavabonuzun altında sürekli bir koku fark ederseniz, büyük bir paket silika alın ve altına koyun. Tek yapmanız gereken, arada bir poşetleri değiştirmek.

ÖNLEMLER

Silika jeli asla yememelisiniz. Ayrıca bu jel nedeniyle boğulma riski de yüksektir. Bu nedenle üreticiler, çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutulmasını söylüyorlar.
Silika jel, bir cihazdaki kulaklık jaklarına ve diğer temas soketlerine kolayca girebilir ve bunları bloke edebilir. Bu yüzden dikkatli olun ve mümkünse silika jel torbaları kullanın.
Silika jeli ısıtmayın. Aksi takdirde, yararlı özelliklerini kaybeder ve onlarla temas halinde olan eşyalarınızdan bazılarını mahvedebilir.


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