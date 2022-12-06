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Silikon yaptırmıştı! Love Island'ın yıldızı Ekin Su, İngiliz Moda Ödülleri'nde dekoltesiyle dikkat çekti

06.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Moda Ödülleri 2022'ye katılan Aşk Adası'nın birincisi Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, geceye sevgilisi Davide Sanclimenti ile katıldı. Uzun bir elbise tercih eden Ekin Su yarışmadan önce yaptırdığı göğüslerini sergilemeyi ise ihmal etmedi.

Silikon yaptırmıştı! Love Island'ın yıldızı Ekin Su, İngiliz Moda Ödülleri'nde dekoltesiyle dikkat çekti

İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katılarak yarışmada birinci olan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışma öncesinde pek çok dolgunun yanında göğüs dikleştirme operasyonu ve silikon işlemleri de yaptırmıştı.

Daha önce yarışmada bu sezon kimsenin cinsel ilişkiye girmediğini açıklayan Türk oyuncu son olarak İngiliz Moda Ödülleri 2022'ye katıldı.

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Ekin Su geceye sevgilisiyle katıldı ve ince ip askılı derin dekolteye sahip bir elbise giydi. Göğüslerini sergileyen güzel oyuncu sosyal medyada da bol bol paylaşım yaptı.

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Ekin Su Cülcüloğlu Oyuncu moda sevgilisi

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