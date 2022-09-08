Silisyum metal mi ametal mi? Silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Silisyum, kütle açısından evrende yer alan en yaygın sekizinci elementtir. Ancak yeryüzünde saf hâlde nadir bulunur. Yer kabuğunun yüzde 90'ından fazla bir kısmı silikat minerallerinden oluşur. Bu da silisyum elementini, yeryüzünde oksijenden sonra en çok yer alan element yapar. Silisyum doğal bir element olarak bilinir. Silisyum, evrende en fazla bulundan yedinci elementtir. Saf silisyum, elmas ile aynı kristal yapıdadır.

Silisyum metal mi?

Silisyum, hem metal hem de ametal özelliği taşımaktadır. Buna ek olarak silisyum, tel ve levha hâline getirilebilir. Parlak yapıda ya da mat biçimde olabilirler. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi ilettikleri bilinir. Ancak metallere oranla bu konuda biraz daha kötü kalırlar. Bu yüzden silisyum, yarı metaldir.

Silisyum ametal mi?

Silisyum, ametallerin tüm özelliklerini almadığı için tam bir ametal değildir. Ancak yine de bazı özelliklerini bünyelerinde barındırır. Bu nedenle Silisyum bir ametalden ziyade yarı metal sınıfına girer. Atom numarası 14 olan silisyumun elektron dizilimi 2 8 4 olarak şeklindedir. Bu da elementin yarı metal olduğunu gösterir.



