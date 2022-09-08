EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Silisyum metal mi ametal mi? Silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Silisyum metal mi ametal mi? Silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

08.09.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silisyum, periyodik tabloda "Si" sembolü ile gösterilir. Atom numarası 14'tür. Mavi-gri karışımı bir renge sahiptir. Sert, kırılgan ve kristal bir katı hâlindedir. Bünyesinde 4 değerlik elektron bulundurur. Yarı iletken özellik göstermektedir. Peki, silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Silisyum metal mi ametal mi? Silisyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Silisyum, kütle açısından evrende yer alan en yaygın sekizinci elementtir. Ancak yeryüzünde saf hâlde nadir bulunur. Yer kabuğunun yüzde 90'ından fazla bir kısmı silikat minerallerinden oluşur. Bu da silisyum elementini, yeryüzünde oksijenden sonra en çok yer alan element yapar. Silisyum doğal bir element olarak bilinir. Silisyum, evrende en fazla bulundan yedinci elementtir. Saf silisyum, elmas ile aynı kristal yapıdadır.

Yarı metal nedir, doğada nasıl bulur ve oluşur? Yarı metallerin özellikleri nelerdir?Yarı metal nedir, doğada nasıl bulur ve oluşur? Yarı metallerin özellikleri nelerdir?

Silisyum metal mi?

Silisyum, hem metal hem de ametal özelliği taşımaktadır. Buna ek olarak silisyum, tel ve levha hâline getirilebilir. Parlak yapıda ya da mat biçimde olabilirler. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi ilettikleri bilinir. Ancak metallere oranla bu konuda biraz daha kötü kalırlar. Bu yüzden silisyum, yarı metaldir.

Silisyum ametal mi?

Silisyum, ametallerin tüm özelliklerini almadığı için tam bir ametal değildir. Ancak yine de bazı özelliklerini bünyelerinde barındırır. Bu nedenle Silisyum bir ametalden ziyade yarı metal sınıfına girer. Atom numarası 14 olan silisyumun elektron dizilimi 2 8 4 olarak şeklindedir. Bu da elementin yarı metal olduğunu gösterir.

Metal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarızMetal ametal nasıl ayırt edilir? Bir elementin metal mi ametal mi olduğunu nasıl anlarız


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Sosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktıSosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktı
Anahtar Kelimeler:
silikon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.