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Dünya Meteoroloji Örgütü’nden korkutan rapor: 2026'da rekor seviyelere ulaşıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yayımladığı rapora göre, 2026 yılı kayıtlara geçen en sıcak 4 yıldan biri olmaya hazırlanıyor. Küresel sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 derece üzerine çıktığı belirtilirken, deniz seviyesindeki yükseliş, rekor kıran okyanus sıcaklıkları ve aşırı hava olaylarının etkileri dikkat çekti. Raporda, Avrupa’da sıcak hava dalgalarının 30 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu tahminine de yer verildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden korkutan rapor: 2026'da rekor seviyelere ulaşıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2026'nın, kayıtlara geçen en sıcak 4 yıldan biri olacağını bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ‘2026 Küresel İklim Durumu’ başlıklı güncelleme raporunu paylaştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden korkutan rapor: 2026 da rekor seviyelere ulaşıldı 1

"EN GÜÇLÜ EL NİNO"

Son 12 senenin, kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğu ve 2026'nın, en sıcak 4 yıldan biri olacağı belirtilen raporda “2026'nın ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey sıcaklığı, sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,47 derece üzerindeydi. Ağustostan bu yana şiddetlenen ve aralık ayına kadar kayıtlara geçen en güçlü El Nino olması beklenen bu olayın, ısınmanın etkisiyle, söz konusu rakamın yıl sonuna kadar daha da artması öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden korkutan rapor: 2026 da rekor seviyelere ulaşıldı 2

DENİZ SEVİYESİ KAYITLARA GEÇEN EN YÜKSEK DÜZEYDE

Raporda, deniz seviyesinin kayıtlara geçen en yüksek düzeye ulaştığı, yüzey sıcaklıklarının da 2026 boyunca aylık bazda rekorlar kırdığına dikkat çekilerek, “Sera gazlarının benzeri görülmemiş miktarda ısıyı hapsetmesi ve güneşten gelen enerji ile dışarı yansıyan enerji arasındaki dengeyi bozması nedeniyle bu dengesizlik, izleme çalışmalarının başladığı günden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Okyanuslar, bu fazla ısının yüzde 90'ını emiyor. 2026 ise okyanus sıcaklıklarının üst üste 10'uncu kez rekor kırdığı bir yıl olma yolunda ilerliyor” denildi.

Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının ön tahminlere göre 30 binden fazla ölüme neden olduğu kaydedilen raporda, “Aşırı hava olayları, hayatları ve geçim kaynaklarını etkiledi, gıda güvenliğini zayıflattı, yoksulluğu derinleştirdi ve birçok bölgede yerinden edilmeye yol açtı. Avrupa'da en az 8 ülkede ulusal sıcaklık rekorları kırıldı ve tarım, enerji ile ulaşım üzerinde büyük etkiler oluşturdu” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu meteoroloji kış sıcak çarpması
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