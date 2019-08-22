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Silivri’de ağaçlık alanda parçalanmış at kemikleri bulundu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu. Görenleri hayrete düşüren görüntü tepki topladı.

Silivri’de ağaçlık alanda parçalanmış at kemikleri bulundu

TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler, ağaçlık alanda parçalanmış bir at olduğunu fark etti.

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi.

Kafası kesilerek etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
at Silivri

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