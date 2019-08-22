Silivri’de ağaçlık alanda parçalanmış at kemikleri bulundu

TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler, ağaçlık alanda parçalanmış bir at olduğunu fark etti.
Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi.
Kafası kesilerek etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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