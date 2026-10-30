13 yıldır böylesi görülmedi! Akıllı telefon pazarında büyük düşüş

Araştırma şirketi Omdia'nın yeni raporu, küresel akıllı telefon pazarındaki sert düşüşü ortaya koydu. Rapora göre 2026'nın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde toplam 254,7 milyon akıllı telefon sevk edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'lik düşüşe işaret ediyor.

Raporda, söz konusu sevkiyat miktarının 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük üçüncü çeyrek seviyesi olduğu belirtildi. Düşüşün nedeni olarak ise yükselen akıllı telefon fiyatları gösterildi.

SAMSUNG LİDERLİĞİNİ KORUDU, APPLE YAKIN TAKİPTE

Küresel akıllı telefon pazarının lideri Samsung oldu. Şirket, üçüncü çeyrekte 57,8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek ilk sıradaki yerini korudu. Ancak şirketin sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Apple ise 56,5 milyon iPhone sevkiyatıyla ikinci sırada yer aldı. Şirketin sevkiyat miktarı, 2025'in üçüncü çeyreğine kıyasla değişmedi.

Üçüncü sırada 30,7 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren Xiaomi yer aldı. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 29 geriledi.

Dördüncü sıradaki Oppo'nun sevkiyatları yüzde 39 düşüşle 23,4 milyon adede inerken, beşinci sıradaki vivo'nun sevkiyatları yüzde 33 azalarak 19,3 milyon adet oldu.

AKILLI TELEFON ÜRETİCİLERİ MALİYETLERE KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Omdia'nın raporuna göre üreticiler, bileşen sıkıntısının yaşandığı bu dönemde kârlı pazarlara ve kilit ürünlerine odaklanıyor.

Şirketler, artan maliyetleri yönetmek ve kâr marjlarını korumak amacıyla RAM ve depolama yapılandırmalarını yeniden düzenlerken ürün yelpazelerindeki model sayısını da azaltıyor.

DÜŞÜŞÜN 2027'DE DE SÜRMESİ BEKLENİYOR

Omdia, bu yıl küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 12 daha azalmasını bekliyor.

Araştırma şirketinin tahminlerine göre akıllı telefon pazarındaki daralmanın 2027 yılında da sürmesi muhtemel. Ancak düşüşün daha yavaş bir hızla gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kaynak: GSMArena