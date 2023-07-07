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Sima Tarkan'ın Beyonce konserinde hüngür hüngür ağlaması olay oldu! "Hayattan o kadar kopuklar ki"

07.07.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dila Tarkan’ın kardeşi olan ünlü fenomen Sima Tarkan sosyal medya hesabından Beyonce konserine gittiği anları paylaştı. Konserde hüngür hüngür ağlayan Tarkan, sosyal medyanın diline düştü.

En son Şeyma Subaşı’nın düğünündeki tarzıyla gündem olan Sima Tarkan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Beyonce konserine giden ünlü fenomen bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Paylaşımına "Beyonce’yi her canlı dinlediğimde ben" notunu düşen Sima Tarkan hüngür hüngür ağladığı anları yayınlandı. Tarkan’ın bazı takipçileri olumlu yorumlar yaparken bazı takipçileri ise eleştirdi.

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Tarkan’ın paylaşımına "Tekne fuarında ağlayan çocuk gibi olmuş", "Derdimin sadece bu kadar büyük olmasını istiyorum", "Hayattan o kadar kopuklar ki", "Kıyamam", "En kötü gününüz böyle olsun", "Mutluluktan ağlamak çok güzel" yorumları yapıldı.

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