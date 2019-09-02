Mynet Trend

Simav'da yamaç paraşütü festivali

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 30 Ağustos’ta tarihinde Simav’ın Kestane Dağı'ndaki bin 760 rakımda bulunan Take-Off da yapılan 3 günlük festivale, Türkiye’nin değişik illerinden 45 pilotun katıldığı bildirildi.

Simav'da yamaç paraşütü festivali
GİDİŞ
İstanbul
2019-09-09 23:20:00
Simao
2019-09-11 09:00:00
DÖNÜŞ
Simao
2019-09-16 14:20:00
İstanbul
2019-09-17 05:25:00
13267.1 TL
SATIN AL

Simav Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen festivalin ilk gününde, 87. Simav Panayır Alanı'na paraşütçüler nokta inişi gerçekleştirirken, Burdur’dan katılan Yılmaz Bedür Hedef Yarışması'nın birincilik kupasını aldı.

Yamaç Paraşütü Pilotu Binnur Arık, “Kütahya’nın termal ilçesinde yamaç paraşütü festivali uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bayanların da bu sporu Simav’da yapabileceğini gençlere göstermek için ben de buradayım. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, “Bu yıl 3’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz havacılık festivalimiz üç gün sürdü. Türkiye’nin çeşitli illerinden 45 sporcu pilot arkadaşlarımız geldi. Üç günden bu yana çok keyifli uçuşlar yapıyoruz. Gelecek yıl yapılacak organizasyonumuza, bacalarından duman tütmeyen, jeotermalle ısınan, kaplıcalarıyla meşhur, kestane dağları bulunan Simav’a tüm yamaç paraşütü pilotlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Uşak’tan Simav’a uçmak için geldiğini belirten Recep Darende (13), yamaç paraşütü kurslarına katılarak, Simav’a uçmak için geleceğini ifade etti.

Yamaç Paraşütü Pilotu Emin Topaler, “Simav’da düzenlenen yamaç paraşütü festivalimiz son derece zevkli geçiyor. 3’üncüsünü düzenlediğimiz festivalimize, ülkemizin çeşitli yerlerinden 45 pilot katıldı” şeklinde konuştu.

Uşak’tan 4 yamaç paraşütü pilotuyla katıldıklarını söyleyen Ahmet Çetinkaya “ Simav, yamaç paraşütü konusunda çok güzel bir yere sahip. Hem termal turizmi desteklemek için, hem de bu ekstrem sporu yapmak isteyen insanları Simav’a davet ediyoruz” dedi.

Yamaç paraşütü festivaline Burdur’dan katılarak, hedef yarışmasında 1’inci olan Yılmaz Bedür, yarışmanın çok güzel olduğunu belirterek, Simav ekibine ve Belediye Başkanlığına teşekkür ettiğini ifade etti. Bedür, “Simav, uçuş için çok güzel bir bölge, orta düzey ve ileri seviye paraşütçüleri ile, yeni başlayanlar için de güzel bir bölge. Uçuş irtifası ve yelken bandı çok uzun, termalleri çok güzel. Bu sporun Simav’da çok iyi bir şekilde gelişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü festivalinin sonunda bir değerlendirme yapan Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, “Bu sene 3’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz havacılık festivalimize 40’a yakın misafirimiz katıldı. Sporcularımız günlük 3’er uçuş gerçekleştirdiler. Termik aracılığıyla irtifa alındıktan sonra, Simav’ın Gölcükteki krater gölünü görme imkanı bulduk. Ünü Türkiye’den sonra Dünyaya da yayılan Eynal kaplıcaları da sporcuları davet eder güzellikte. Dağlarımız ve ovamız yeşil, manzaramız mükemmel olduğu için, arkadaşlarımız çok beğendiler. Aksu Take-Off’dan il defa uçan yamaç paraşütü pilotlarımıza duygularını sorduğumuza, asla gökyüzünden inmek istemediklerini söylediler. Yemyeşil bir dağdan uçmanın ayrı bir zevk olduğunu belirttiler. Biz de onlara geldikleri için teşekkür ediyoruz, önümüzdeki sene tekrar bekliyoruz” dedi. (İHA)

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Heyecanlandıran keşif: Anadolu'nun tarihine ışık tutacak!Heyecanlandıran keşif: Anadolu'nun tarihine ışık tutacak!
Akın akın geliyorlar! İşte turistlerin son gözdesiAkın akın geliyorlar! İşte turistlerin son gözdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yamaç Paraşütü Festivali Kütahya simav

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatilde deniz yerine tarihi seçtiler

Tatilde deniz yerine tarihi seçtiler

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aktopraklık Höyüğü'ndeki 3 köyde geçmişin izleri sürülüyor

'Ölüleri evlere gömmüşler!' Tüyleri diken diken eden detay

'Anadolu'nun tarihine ışık tutacak!' Kars'ta heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif: Anadolu'nun tarihine ışık tutacak!

Urartu Müzesi turistlerin gözdesi

Akın akın geliyorlar! İşte turistlerin son gözdesi

Giden hayran kalıyor: Seneye yine burada olacağız

Doğanın ezberbozan bölgesi

Yıldızlardan görsel şölen! Hayran kalacaksınız

Yıldızlardan görsel şölen! Hayran kalacaksınız

Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde yer alıyor! Kefrun Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

'Burası dağcılar için bulunmaz bir yer'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.