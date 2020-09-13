Simay Rasimoğlu sokak tarzıyla olay oldu! Miss Turkey 2019 güzeli sütyen tercih etmedi

Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel'in ardından Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu da sokak tarzıyla dikkat çekti.

Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Rasimoğlu, tüm gözleri üzerinde topladı. Şıklığıyla dikkat çeken Rasimoğlu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, oyunculuk eğitimi almaya başladığını söyledi.

Rasimoğlu "Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Hedefim iyi bir oyuncu olmak" şeklinde konuştu.

23 yaşındaki Simay Rasimoğlu'nun sütyensiz tercihi ve sırt dekoltesi de bir bakanın bir daha bakacağı şıklıktaydı.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu. Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti. (SnobMagazin)