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Şimdilerde Türkiye'de her yaptığı olay oluyor! Tanıdınız mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Çakır' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oktay Kaynarca, şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile gündemde. Ekranların en sevilen isimlerinden olan oyuncunun zaman içindeki değişimi ise bilmeyenleri bir hayli şaşırtıyor.

Kimisi büyüdü, kimisi yaşlandı, kimisi ise geçen onca yıla rağmen hiç değişmedi!
İşte Türkiye'nin en meşhur isimlerinin gençlik halleri...

Ünlülerin 'nereden nereye' dedirten eski fotoğrafları

Kimisi büyüdü, kimisi yaşlandı, kimisi ise geçen onca yıla rağmen hiç değişmedi! İşte Türkiye'nin en meşhur isimlerinin gençlik halleri...

Seren Serengil

Seren Serengil
Serengil Serengil, takipçileriyle ilkokul 5'e giderken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Seren Serengil

Seren Serengil
Yayınladığı kareye, “İlkokul 5 tbt… Küçük bir Öztürk Serengilmişim! Sonra anneye döndüm Allah'tan… Ama huyum hiç değişmedi onu biliyorum bir de kaşlarım…” notunu düştü. Serengil'in ilkokul arkadaşı tarafından yapılan, "Kibar ve tatlı dilli arkadaşımız çok sokulgan ve cana yakındır. Yardım etmeyi sever. El becerileri çoktur. Defterlerini çıkartma ile süslemeyi çok sever. Sporda, balede ve folklorda başarılıdır." yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Nusret

Nusret

Nusret

Nusret

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Sıla

Sıla

Sıla

Sıla

Metin Hara

Metin Hara

Metin Hara

Metin Hara

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Rojda Demirer

Rojda Demirer

Rojda Demirer

Rojda Demirer

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Zeynep Kankonde

Zeynep Kankonde

Zeynep Kankonde

Zeynep Kankonde

Büşra Pekin

Büşra Pekin

Büşra Pekin

Büşra Pekin

Zeynep Çamcı

Zeynep Çamcı

Zeynep Çamcı

Zeynep Çamcı

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Hakan Yılmaz

Hakan Yılmaz

Hakan Yılmaz

Hakan Yılmaz
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Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca, gençlik,

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