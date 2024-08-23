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Şimdiden TV tarihine geçti! Canlı yayında Esra Ezmeci'den yardım istedi: Eşim ilişki sırasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.08.2024 19:23
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Birbirinden ilginç konularla gündeme gelen gündüz kuşağı programlarında uzun süre unutulmayacak bir olay daha yaşandı. Bir kadın Esra Ezmeci'nin programına katılarak 'Eşim ilişki sırasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor. Tüm konsantrasyonum bozuluyor' diyerek yardım istedi.

Türk televizyon tarihinin renkli ve ilginç arşivine bugün bir yenisi daha eklendi. İlişki sırasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağıran bir adamın eşi canlı yayında yardım istedi.

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Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programına katılan bir kadın önce Uzman Psikolog Esma Ezmeci'yi ardından da tüm izleyenleri şaşırttı. Evli ve bir çocuğu olduğunu belirten kadın mutlu olduğunu ancak cinsel ilişki sırasında bir problem yaşadığını belirtti.

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"SÖYLEDİM AMA VAZGEÇMEDİ"

Kadının sözlerinin devamı şu şekilde;

5 yıllık evliyim. Mutluyum bir tane de çocuğum var. Nasıl söylesem bilemiyorum çok da utanıyorum. Eşimle cinsellik sırasında bir problemim var, bir türlü aşamıyorum. Kocam tam cinsellik sırasından 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor, sloganlar atıyor. Benim tüm konsantrasyonum bozuluyor. O dakikadan sonra toparlayamıyorum. Sonrasında da devam etmem için zorluyor. Kaç defa söylediysem de vazgeçmedi. Bu adam neden böyle yapıyor hiç bilmiyorum. Ne yapmalıyım Esra Hanım?"

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"ZEVK ALMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Bu sözler üzerine Ezmeci, "Eşinize bu neden yaptığınızı sorduğunda size ne cevap veriyor?" sorusunu yöneltti. Adı Sibel olan izleyici, "Belli bir cevabı yok. Kendisi zaten holigan. Futbolu çok seviyor. Önüne geçemediğini söylüyor. Yapmamak için kendini sıktığında konsantre olamadığını ve zevk almadığını söylüyor. Ben de çok baskı yapmak istemiyorum. Çünkü çok mutluyum ve eşimi çok seviyorum." yanıtını verdi.

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"YERİNE BAŞKA BİR ŞEY KOYABİLİRSİNİZ"

Ezmeci bu sözlerin ardından şu açıklamalarda bulundu;

Bazı erkeklerde takıntısal bir durum olabilir. Ya da o sözü söylerse iyi geçeceğini de düşünebilir. Başka bir takıntısı da olabilir. Bunların hepsine obsesyon diyoruz. O obsesyonu rahatlatmak için bu sözü söylüyor olabilir. Bir şeyi değiştirmenin en iyi yolu o şeyin yerine yeni bir şey koymaktır.

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Sizin eşiniz eğer bunu söylüyorsa yerine başka bir şey koymasını rica edebilirsiniz. Ama ilişkiniz bu kadar iyiyse adam da desin Şampiyon Fenerbahçe diye. Ona yapacak bir şey yok. Değiştirmek istiyorsanız da yerine başka bir şey koyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci ilişki sorunları fenerbahçe
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