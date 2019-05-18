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Şimdikilere bin basarlar! Saf güzellikleri ile baş döndürdüler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Her zamanın kendine has güzellik standartları vardır. Fakat bize göre, önceki yüzyıldan kalma kızlar daha güzel görünüyorlardı çünkü daha doğallardı. Bunu kanıtlamak için sosyal medyadan büyükannelerinin fotoğraflarını paylaşan insanlar 20. yüzyılın güzellik anlayışını ortaya koydu.

Şimdikilere bin basarlar! Saf güzellikleri ile baş döndürdüler!

Güzellik anlayışı, geçmişe göre günümüzde o kadar değişti ki bazen insan geçmişi özlemiyor değil. Bu konudan yola çıkan bazı kişisel sosyal medyadan kendi büyükannelerinin fotoğraflarını paylaşarak bu konuda ne kadar haklı olduklarını ortaya koymuşlar işte o büyüleyici ve saf güzellikler...

İşte o duru güzellikler...

1nine

2ni

3nii

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Anahtar Kelimeler:
güzellik 20. yüzyıl Büyükanne moda kadın sosyal medya

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