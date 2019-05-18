Şimdikilere bin basarlar! Saf güzellikleri ile baş döndürdüler!

Güzellik anlayışı, geçmişe göre günümüzde o kadar değişti ki bazen insan geçmişi özlemiyor değil. Bu konudan yola çıkan bazı kişisel sosyal medyadan kendi büyükannelerinin fotoğraflarını paylaşarak bu konuda ne kadar haklı olduklarını ortaya koymuşlar işte o büyüleyici ve saf güzellikler...

İşte o duru güzellikler...





