Şimdilerde herkesi ekrana kilitliyorlar! Tanıyabildiniz mi?

Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz?

Ünlülerin gençlik fotoğrafları

1 / 81 Kenan Ece büyüdükçe babasının kopyası gibi olmamış mı sizce de?

2 / 81 Meryem Uzerli'nin yeniyetmelik yıllarından.

3 / 81 Meryem Uzerli'nin ilk gençlik yıllarından.

4 / 81 Filiz Ahmet henüz çok gençken.

5 / 81 Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak.. Köstendil bu pozu "Genciz o zamanlar, gözlerimizin içine bakacak delikanlı arıyoruz" notuyla paylaşmış.

6 / 81 Bu küçük kız ise Begüm Birgören.

7 / 81 Salih Bademci bir zamanlar saçlarını uzatmış.

8 / 81 Oyuncu Bülenç Şakrak, yıllar önce sünnet olurken çekilen pozunu ve sünnet davetiyesini Instagram sayfasında paylaştı. Şakrak'ın, geçmiş yıllardan gelen pozların gün ışığına çıkarıldığı #tbt gününde "Sünnetime herkesi BEKLİYORUUUUUUMMMM" notuyla yaptığı bu paylaşım takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

9 / 81 Bu fotoğraftaki ünlü kim olabilir sizce? Dikkatli bakın, özellikle de gözlerine... O ünlü Ozan Güven.

10 / 81 Annesi, babası ve kardeşleriyle objektife gülümseyen bu küçük kız kim sizce? Hemen söyleyelim o kısacak saçlı küçük kız günümüzün ünlü oyuncularından Selma Ergeç.

11 / 81 Annesinin kucağında objektife gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

12 / 81 Peki ya kafasında şapkasıyla şaşkın şakın bakttığı bu kare tanımanıza yardım etti mi?

13 / 81 Fotoğraflarda gördüğünüz küçük kız İrem Derici'nin ta kendisi... Şimdilerde milyonları peşinden sürükleyen şarkıcı, yıllar öncesine ait fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı...

14 / 81 Bakalım bu isimleri çocukluk fotoğraflarından tanıyabilecek misiniz?

15 / 81 En son 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı.

16 / 81 Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla anılarını canlandırdı.

17 / 81 Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

18 / 81 Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Fotoğraflar - Instagram

19 / 81 Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla yaza damga vuran Zeynep Alkan'ın paylaşımı gündem oldu

20 / 81 Oyuncu-senarist Hamdi Alkan kendisi gibi oyuncu Canan Hoşgör ile hayatını birleştirmiş ve çiftin bu birlikteliğinden Zeynep adından bir kızları dünayaya gelmişti.

21 / 81 1998 doğumlu Zeynep Alkan anne ve babası gibi oyunculuğu seçmişti. En son 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde rol alan genç oyuncu takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

22 / 81 Aile albümünden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Alkan, sevenlerine nostaljik bir gezinti yaşattı.

23 / 81 Babası Hamdi Alkan ve babasının oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları yayınlayan Zeynep Alkan, Tamer Karadağlı ve Özcan Deniz’in yer aldığı kareyi 'ikisine de aşıktım' notuyla paylaştı.

24 / 81 Eğitimine yurtdışında devam etme kararı alan Zeynep Alkan bir süredir İsveç'de yaşıyor.

25 / 81 Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

26 / 81 Teyzesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı 'Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir fotoğraf' notuyla yayınlayan Ilıcalı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

27 / 81 Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Yok artık Acun Bey! Çok değişmişsiniz, tanıyamadık' yorumları yapıldı.

28 / 81 Ata Demirer, yıllar öncesine ait fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

29 / 81 Demirer bu fotoğrafın altına "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı sağolsun... 80'ler Bursa'sı..Akbıyık Mahallesi... Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi" notunu düştü.

30 / 81 Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi?

31 / 81 O ufaklık, en son İçerde dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi!Genç oyuncu 1998 yılına ait fotoğrafı 'Ben ve Coach' notu ile Instagram'da paylaştı.

32 / 81 Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

33 / 81 Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

34 / 81 Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafına ilgi büyük oldu.

35 / 81 Günsür'un takipçileri fotoğrafın altına; ‘Küçük ya da büyük, hep yakışıklıymışsınız. Ünlü olacağınız o zamandan belliymiş, bakışlarınız yeter!' yorumunu yaptı.

36 / 81 Bugün perşembe... Yani Instagram'da geçmişe saygı günü. Birçok ünlü de yıllar önce çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Bunlardan biri de Ata Demirer.

37 / 81 Ünlü oyuncu gençlik yıllarında çekilenbu pozunu "Madem mevzu #tbt" notuyla paylaştı. Demirer'in bu pozu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

38 / 81 Sosyal medya hesabından Bursaspor'da kalecilik yaptığı yıllara ait fotoğrafını paylaşan Kösendil’in değişimi dikkatlerden kaçmadı.

39 / 81 GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜM! Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil futbolculuk yıllarına ait bir anısını şu sözlerle anlatmıştı: Bursa'da doğdum. Rahmetli babam bir dönem belediye başkan yardımcısıydı. Annem yaklaşık 30 senedir aynı dükkânda kadın giyim ve ev tekstili üzerine kendi ürettiği şeyleri satıyor. Ailemizin gerçek sanatçısı o. Bursaspor'da kaleciydim.

40 / 81 Galatasaray'a profesyonel imza atmaya yaklaşmıştım ama Faruk Süren yönetimi istifa edince yönetim değişti ve bağlantılarımı kaybettim. Bir gece sinirlendim ve konservatuvar sınavına girmeye karar verdim. O noktaya kadar oyunculuk aklımda yoktu.

41 / 81 Geçtiğimiz gün de iki ünlü arasında tatlı bir eski fotoğraf "atışması" yaşandı.

42 / 81 Önce Suna Yıldızoğlu, kendi kızı ve yakın arkadaşı Burçin Orhon'un kızının çocukluk yıllarında çekilen bu pozu paylaştı. Yıllar öncesinden gelen bu poz, Yıldızoğlu'nun takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

43 / 81 Daha sonra da Burçin Orhon'dan yanıt geldi. O da "Suna Yıldızoğlu benim kızı paylaşmış. Altta kalırm ıyım. Bir resim de benden" notuyla bu pozu paylaştı. Bu fotoğrafta da solda Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen, sağda da Burçin Orhon ile birlikte büyük kızı Robyn görülüyor. Bu poz da orhon'un takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

44 / 81 38 yaşındaki Brook, doğduğu Kent'teki yerel bir güzellik yarışmasını kazandığı gün çekilen bu pozunu paylaştı. Yıldız, fotoğafın çekildiği sırada henüz 12 yaşında olduğunu belirtti. Bu paylaşımın bu kadar çok konuşulmasının nedeni de Brook'un yaşıydı.

45 / 81 Birçok takipçisi "Burada 12 yaşında görünmüyorsun" yorumunu yaparken bazıları da Brook'un yüzünün geçen yıllara rağmen hiç değişmediğini belirtti.

46 / 81 Kelly Brook, şu anda 38 yaşında.

47 / 81 Yıllar yıllar önceki haliyle görülen bu ünlü henüz 16 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Daha sonra katıldığı mankenler yarışmasında ise kaderi değişti. Önce bir kalem firmasının reklam filmi ardından sinema.... Bir süredir kameraların uzağında daha sakin bir yaşam sürse de Türkiye'de magazin dünyasına damgasını vurdu. Tanıyabildiniz mi bu ünlüyü?

48 / 81 O fotoğraftaki ünlü Sibel Turnagöl'ün ta kendisi.

49 / 81 Hasır şapkası ve kocaman gülümsemesiyle salıncak pozu veren bu minik kızı tanıdınız mı?

50 / 81 Peki ya çay bardağına uzanmaya çalıştığı bu kareden onun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

51 / 81 Fotoğraflardaki minik kız çocuğu Yasemin Özilhan'ın ta kendisi... Özilhan, takipçilerinin hazırladığı sürprizi Instagram sayfasında paylaştı... Yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'küçük Yasemin' diyerek gösterdi...

52 / 81 Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı?

53 / 81 Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.

54 / 81 CEYDA - İSMAİL DÜVENCİBeyazperdenin ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi Ceyda Düvenci de kendisine meslek olarak babasının yıllarca emek verdiği oyunculuğu seçti.

55 / 81 Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.

56 / 81 "Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.

57 / 81 DOĞA - AZİZ RUTKAYGenç oyuncu Doğa Rutkay babasının izinden yürümeyi tercih eden yıldızlardan.

58 / 81 İlk kez dokuz yaşındayken" Bir Halk Düşmanı" isimli oyunda sahneye çıkan ve babasının kızını oynayan Rutkay, ardından Kelşanlı Ali Destanı ile izleyici karşısına çıktı.

59 / 81 İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKINYeşilçam'In adından söz ettirmeyi başaran çocuk oyuncularından biri de İlker İnanoğlu...

60 / 81 Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen İlker, izleyicinin karşısına ilk kez 'Yumurcak' tiplemesi ile çıktı.

61 / 81 En son 'Hayat Yolun'da dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu ”Artık dizilerde oynamam, sinema filmi olabilir ama. Artık yapımcılık tarafı daha ağır basıyor” açıklamasını yapmıştı.

62 / 81 MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİLTürkiye'nin en çok konuşulan şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil'in de başarısı aileden geliyor.

63 / 81 Beyazperdenin emektarlarından Sadettin Erbil'in oğlu olan Mehmet Ali Erbil, çocukluk yaşlarından beri kameralara aşina.

64 / 81 Birçok proje için birlikte kamera karşısına geçen baba-oğul, oyunculuktaki başarılarını gözler önüne serdi.

65 / 81 MÜJDE AR - AYSEL GÜRELYaptığı açıklamalar ve sivridilli eleştirileri ile magazin basınına malzeme veren Müjde Ar, Türk televizyon tarihinin ilk dizisi Aşk-ı Mamnu ile şöhreti yakaladı.

66 / 81 Söz yazarı Aysel Gürel'in kızı olan Müjde Ar kısa sürede aranılan bir oyuncu oldu.

67 / 81 Son olarak NTV'de yayınlanan "Güzel Haberler" programını sunan Müjde Ar'ın 100'ü aşkın filmi bulunuyor...

68 / 81 ŞENER - ALİ ŞENKomedi filmlerinin duayen ismi Şener Şen, 1941 yılında dünyaya geldi.

69 / 81 Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan usta sanatçı,sinemaya adadığı 45 yılın ardından "Yeşilçam" deyince akla ilk gelen isimlerden olmayı başardı.

70 / 81 GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...

71 / 81 Başta annesi Hülya Koçyiğit olmak üzere, Kemal Sunal, Fikret Hakan, Ayşen Guruda gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Gülşah dönemin adından en çok söz ettiren çocuk oyuncusu oldu.

72 / 81 Şimdilerde Ender Alkoçlar ile evli olan Gülşah Soydan, o yıllları tanımlarken "hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi" diyor...

73 / 81 KENAN - YURDAER DOĞULUYurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.

74 / 81 Kenan Doğulu, uzun yıllar müzik piyasasına emek veren babasının izinden yürümeyi tercih etti ve çocukluk yıllarından itibaren abisi ile birlikte müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

75 / 81 Kenan Doğulu, şimdilerde yaptığı albümlerle satış rekorlarını zorluyor...

76 / 81 KEREM - SADRİ ALIŞIKSinemamızın "Turist Ömer'i Sadri Alışık'la "Kamelyalı Kadın'ı Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık 1960 yılında dünyaya geldi.

77 / 81 Sadri Alışık'ın en büyük isteği sanatçı bir ailenin içinde büyüyen oğlu Kerem Alışık'ın oyuncu olmasıydı.

78 / 81 Kerem Alışık, babasını kaybettikten sonra onun hayattayken çok istediği şeyi yaptı ve 'Fırtınalar' adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını attı.

79 / 81 ŞEVVAL - LEMAN SAMKaradeniz müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam'da sanatçı bir aileden geliyor.

80 / 81 Türk Pop müziğinin duayen isimlerinden Leman Sam'ın kızı olan sanatçı mesleğe reklam müzikleri yaparak başladı.