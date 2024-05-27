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Son dakika | İstanbul'da bulunan ceset tüyler ürpertti! Paramparça halde iki farklı konteynerden çıktı: "Parça parça çöpleri arıyorlar"

27.05.2024 14:11
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Son dakika haberi: İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin kolları ve bacaklarının vücudundan ayrılmış olduğu belirlendi. Bir vatandaş olayla ilgili "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu" diye konuştu.

Son dakika | İstanbul'da bulunan ceset tüyler ürpertti! Paramparça halde iki farklı konteynerden çıktı: "Parça parça çöpleri arıyorlar"

Son dakika haberi: İstanbul'da paramparça edilmiş halde bulunan ceset polisleri harekete geçirdi. Dehşete düşüren olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

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ÇÖP ATAN VATANDAŞ FARK ETTİ

İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde çöp konteynerine çöp attığı sırada parçalara ayrılmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

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KOLLARI VE BACAKLARI VÜCUDUNDAN AYRILMIŞ

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış cesedin iki farklı konteynerde bulunduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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"PARÇALAYIP ÇÖPE ATMIŞLAR"

Salih Burma isimli bir vatandaş, "Bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu. Markete gidiyordum, baktık kapıda polisler var, siviller var, ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetlerin çöpün içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda onların incelemesini yapıyorlar" dedi.

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Cahit Atam isimli bir vatandaş ise, "Ceset atmışlar aşağıya, polisler geldi. Parçalanmışlar, atmışlar buraya. Şu anda parça parça arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ceset
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