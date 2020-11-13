Şimdilerin sosyete yemeği oldu: Şırdan nasıl yapılır?

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle dikkat çeken sakatat yemeği şırdan, lüks haline geldi. Gariban yemeği olarak bilinen şırdan şimdilerde sosyete yemeği olarak geçiyor. Adanalıların tadına aşık olduğu bu lezzeti henüz denemediyseniz, farklı bir tat arıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yapılışı biraz zahmetli olsa da bu tadı alan kesinlikle değer diyor.

MALZEMELER

4 adet şırdan

3 su bardağı pirinç

2 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

YAPILIŞI

Satın aldığınız şırdanları çok güzel bir şekilde temizlemelisiniz. Temizleme işleminden sonra 3 kez ılık sudan tertemiz olana kadar geçirmelisiniz. Yıkama işleminden sonra tuzlu ve limonlu suda şırdanları en az 3 saat bekletin.

Son kez soğuk suyla yıkadıktan sonra soğanları minik minik doğrayın. Pirinç ve diğer malzemelerle derin bir kabın içinde harmanlayın.

Harcı şırdanların içine doldurun ve ağız kısımlarını dikip tencereye yerleştirin.

Şırdanların üzerlerine geçecek kadar sıcak su ekleyin. Orta ateşte pişmeye bırakın. Pirinçler tamamen yumuşadığında şırdanı ocaktan indirebilirsiniz.



