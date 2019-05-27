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Şimdiye kadar 25 ülke gezen çift, parayı nereden bulduklarını açıkladılar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Tam zamanlı olarak dünyaya yolculuk eden ve Instagram hesaplarına kıskançlık yaratan fotoğraflar paylaşan bu İngiliz çift, inanılmaz yaşam tarzlarının sırlarını bu şekilde açıkladılar.

Şimdiye kadar 25 ülke gezen çift, parayı nereden bulduklarını açıkladılar!

Dünyayı tam zamanlı olarak gezen Millennial çifti, internetten İngilizce öğrenerek, hiçbir zaman otellerde kalmayarak ve partilerden uzak durarak 25 ülkeye yaptığı ziyaretleri nasıl finanse ettiklerini açıkladılar.

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26 yaşındaki Jack Goodwin-Jones ve 25 yaşındaki Becky O'Connell, Sheffield Üniversitesi'nde bir araya geldi.

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Şimdi bu harika çift, tam zamanlı olarak seyahat ediyor ve maceralarını, hikayelerini Instagram'da paylaşıyor.

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Dışarıda tasarruf ederek ve arkadaşlarıyla daha az buluşarak paradan tasarruf etmeyi başarıyorlar ve kendilerini gezmeye adıyorlar.

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Ana bütçe katilini 'parti' olarak adlandırın ve nadiren partiye gittiklerini söyleyen çift, bu şekilde bütçe yapıp dünyayı geziyorlar.

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Diyelim ki seyahat hayatlarını ne kadar çok sevseler de sonunda ailelerini özleyip belli süre gezmeye ara veriyorlar.

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Twosickets @ twotickets.toanywhere adlı hesaplarında 25.000 takipçileri olan çift, inanılmaz seyahat hayatlarını ve ayrıntılarını bir Instagram sayfasından tüm dünya ile paylaşıyorlar ve bu inanılmaz fotoğraflarla kendilerine hayran bırakmaya devam ediyorlar.

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PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Başta evine hırsız girdi sandı ama gerçek bambaşka! Evine izinsiz giren kişi... Başta evine hırsız girdi sandı ama gerçek bambaşka! Evine izinsiz giren kişi...
İş yerlerinde böyleler! Peki ya dışarıda? İş yerlerinde böyleler! Peki ya dışarıda?
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