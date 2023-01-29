Simge'den sonra Aybüke Pusat dalga konusu oldu! Kasığına kadar yırtmaçtan çok o detay gündemde

Tatil için Miami'ye giden başarılı şarkıcı Simge Sağın, mavi mayosuyla poz vermiş ve dalga konusu olmuştu. Sağın'ın paylaşımında bir ayağının normalden daha uzun görünmesi gözlerden kaçmamıştı.

Sosyal medya şimdi de Aybüke Pusat'ı konuşuyor. Oyuncu siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Pusat'ın da kollarının uzunluğu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Pusat'ın photoshopun dozunu kaçırdığı iddia edildi. İkilinin fotoğraflarını gören bazı kullanıcılar, ise photostop olmadığını ikilinin geniş açı ile çekim yaptıkları için öyle göründüğünü söyledi.

Aybüke Pusat'a "Elini lahmacun küreği gibi yapmış" yorumları geldi.

