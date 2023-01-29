MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Simge'den sonra Aybüke Pusat dalga konusu oldu! Kasığına kadar yırtmaçtan çok o detay gündemde

Simge'den sonra Aybüke Pusat dalga konusu oldu! Kasığına kadar yırtmaçtan çok o detay gündemde

29.01.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Aybüke Pusat, photoshopun dozunu kaçırdı. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozunda ayağı yüzünden dile düşen Simge'den sonra Pusat'ın son pozu dalga konusu oldu.

Simge'den sonra Aybüke Pusat dalga konusu oldu! Kasığına kadar yırtmaçtan çok o detay gündemde

Tatil için Miami'ye giden başarılı şarkıcı Simge Sağın, mavi mayosuyla poz vermiş ve dalga konusu olmuştu. Sağın'ın paylaşımında bir ayağının normalden daha uzun görünmesi gözlerden kaçmamıştı.

Sosyal medya şimdi de Aybüke Pusat'ı konuşuyor. Oyuncu siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

biri-ayagini-birini-kolunu-uzatti-simge-sagin-ve-15590434_1599_m

Pusat'ın da kollarının uzunluğu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Pusat'ın photoshopun dozunu kaçırdığı iddia edildi. İkilinin fotoğraflarını gören bazı kullanıcılar, ise photostop olmadığını ikilinin geniş açı ile çekim yaptıkları için öyle göründüğünü söyledi.

biri-ayagini-birini-kolunu-uzatti-simge-sagin-ve-15590434_7542_m

Aybüke Pusat'a "Elini lahmacun küreği gibi yapmış" yorumları geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval Şahin göğsünü açıkta bırakan bikinisiyle poz verdi! "Sana...Şevval Şahin göğsünü açıkta bırakan bikinisiyle poz verdi! "Sana...
Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi!Bakanlık o paylaşımlar için devreye girdi!
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandıKurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat simge sosyal medya Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi!

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İsveç'ten kritik NATO açıklaması! Çark ettiler... 'Süreç duraklamadı'

İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

İran'da şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.