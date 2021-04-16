Simge'nin cesur pozuna İrem Derici sessiz kalmadı

'Mış Mış', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın, şarkısı için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Simge Sağın, koronavirüs pandemisinde de boş durmadı, sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkıya klip çekti.

Klipte cesur pozlar veren Simge sosyal medyada da klip arasında dinlenirken çekilen bir karesini paylaştı. Simge paylaşımına "Klipte dinlendiğim bir an çekilmiş. Bunun az sonrasında uyumuştum" yazdı.

Simge'nin bu seksi pozuna İrem Derici sessiz kalmadı! Derici Simge'ye "Böyle dinleneceksen hep yorul sen be" dedi.



