MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Simge'nin cesur pozuna İrem Derici sessiz kalmadı

Simge'nin cesur pozuna İrem Derici sessiz kalmadı

16.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkı çıkaran Simge Sağın paylaşımlarına devam ediyor. Simge cesur bir pozunu paylaşınca İrem Derici yorum yapmadan duramadı.

Simge'nin cesur pozuna İrem Derici sessiz kalmadı

'Mış Mış', 'Öpücem', 'Üzülmedin mi?' ve 'Yankı' gibi popüler parçalarıyla tanınan Simge Sağın, şarkısı için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Simge Sağın, koronavirüs pandemisinde de boş durmadı, sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkıya klip çekti.

Klipte cesur pozlar veren Simge sosyal medyada da klip arasında dinlenirken çekilen bir karesini paylaştı. Simge paylaşımına "Klipte dinlendiğim bir an çekilmiş. Bunun az sonrasında uyumuştum" yazdı.

Ekran Alıntısı

Simge'nin bu seksi pozuna İrem Derici sessiz kalmadı! Derici Simge'ye "Böyle dinleneceksen hep yorul sen be" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Payını alamadı! Yapım şirketine dava açtıPayını alamadı! Yapım şirketine dava açtı
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Simge Sağın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! "Üzgünüm çok" notuyla duyurdu

Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! "Üzgünüm çok" notuyla duyurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.