Simge Sağın hem önden hem arkadan dekolte verdi! Sınır tanımadı

Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Öpücem gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Simge Sağın’ın hayranları şarkıcının şarkıları kadar sosyal medya hesabını da ilgiyle takip ediyor. Bir buçuk milyona yakın takipçisi olan Simge Sağın, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

Geçtiğimiz gece bir gece kulübünde sahne alan şarkıcı, yeşil dekoltesi bol bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Simge Sağın, o geceden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

40 yaşındaki güzel şarkıcının paylaşımına çok kısa sürede on binlerce beğeni geldi.



