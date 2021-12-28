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Simge Sağın hem önden hem arkadan dekolte verdi! Sınır tanımadı

28.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Sağın, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gece hayatının sevilen şarkıcısı Simge Sağın her zaman olduğu gibi yine iddialı bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Sırtı açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran şarkıcının derin göğüs ve bacak dekoltesi ise şaşırttı.

Simge Sağın hem önden hem arkadan dekolte verdi! Sınır tanımadı

Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Öpücem gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, sahne çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Simge Sağın’ın hayranları şarkıcının şarkıları kadar sosyal medya hesabını da ilgiyle takip ediyor. Bir buçuk milyona yakın takipçisi olan Simge Sağın, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

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Geçtiğimiz gece bir gece kulübünde sahne alan şarkıcı, yeşil dekoltesi bol bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Simge Sağın, o geceden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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40 yaşındaki güzel şarkıcının paylaşımına çok kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Simge Sağın mini sahne elbisesiyle göz kamaştırdı! Instagram paylaşımına beğeni yağdıSimge Sağın mini sahne elbisesiyle göz kamaştırdı! Instagram paylaşımına beğeni yağdı


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Simge Sağın
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