Simge Sağın, Metin Hara ile aşk mı yaşıyor? Manidar paylaşım

Metin Hara ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından olaylara gönderme niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Simge Sağın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “ Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız… Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla… Oh yazdım rahatladı! Kim üstüne alınırsa alınsın buyrun buradan yakın… Artık umrumda değil” notunu yazdı.

