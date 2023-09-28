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Simge Sağın tekne pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

28.09.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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'Aşkın Olayım' şarkısı ile son dönemde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Simge Sağın, son olarak tekne pozlarıyla gündeme geldi. Tatiline devam eden ünlü şarkıcının o pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel şarkıcı Simge Sağın, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısının çalınmasıyla sık sık gündeme geldi. Dillere pelesenk olan şarkısıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı son olarak tekne pozlarıyla adından söz ettirdi.

Simge Sağın 1

Tatil sezonunu henüz kapatmayan 42 yaşındaki Sağın, 1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Simge Sağın 2

Teknede çekilen pozlarıyla fit halini gözler önüne seren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Simge Sağın 3

Takipçileri, güzel ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Mankenlere taş çıkarıyorsun', 'Ya her yerde de bu kadar güzel olunmaz ki' gibi yüzlerce yorum yaptılar.

Simge Sağın 4

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