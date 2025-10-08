Simge Sağın tutuklandı mı? Ünlülere şok operasyon: Simge Sağın gözaltına alındı mı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda medya dünyasından birçok ünlü isim gündeme oturdu. “Uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme” suçlamalarıyla yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında birçok adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, haklarında iddialar bulunan ünlü isimler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun detayları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, listede yer alan bazı isimler özellikle dikkat çekti.

SİMGE SAĞIN’IN EVİNE DE BASKIN YAPILDI

Soruşturma kapsamında pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın’ın evine de sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Simge Sağın'ın ifade listesinde olduğu iddia edildi ancak son alınan bilgiye göre listede yer almadığı öğrenildi.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Simge, müzik kariyerine vokalistlik yaparak başladı. Özellikle 2015 yılında çıkardığı “Miş Miş” adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan sanatçı, ardından “Ben Bazen”, “Yankı”, “Aşkın Olayım” gibi birçok hit parçaya imza attı.