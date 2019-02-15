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Simge Sevgililer Günü'ne kalbi boş girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Müziği ve tarzıyla son zamanların beğenilen isimlerinden Simge, Sevgililer Günü'nde İstanbul Beyoğlu Jolly Joker’de sahne aldı. Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen gibi şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden yeni şarkısı “Öpücem” ile son günlerin en gözde ismi Simge, 14 Şubat Sevgililer Günün ‘de İstanbul Beyoğlu Jolly Joker’de verdiği konserle kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.

Simge Sevgililer Günü'ne kalbi boş girdi

Simge, tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekerken yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyleyip seyircisi ile dertleşirken kalbinin de boş olduğunu sevgililer gününü yalnız kutladığını söyledi.

Simge Foto (4)

Suudi Arabistan merkezli araştırma şirketinin düzenlediği ve 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ankette En İyi Şarkıcı seçilen Simge ‘nin İstanbul Beyoğlu Jolly Joker’de verdiği konsere çok sayıda Irak ve Dubai’den bir çok hayranı dinlemeye geldi.

Simge Foto (3)

Simge bundan sonra her Pazar gecesi en sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan geniş bir repertuar ile Hazine sahnesinde İstanbullulara unutulmaz saatler yaşatacak.

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