Simit tadında: Efsane susamlı omlet tarifi

Mutfağın demirbaş malzemelerinden olan yumurtayı bu sefer simit tadında pişirdik, tadına doyamadık! Standart kahvaltılardan sıkıldıysanız mutlaka susamlı omlet tarifini demelisiniz. İşte tarifin detayları...

MALZEMELER

2 adet yumurta

Bir kahve fincanı süt

Bir kaşık tereyağı

2 yemek kaşığı susam

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. Yağ köpürünce içine susamları koyun ve 2 dakika kadar kavurun.

Susamların rengi kahveye dönünce üzerine yumurtayı kırın. Yumurtanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini, tuzu ve karabiberi ilave edin.

Tüm malzemeleri çırpın. Yaklaşık 2 dakika sonra simit tadında enfes lezzetli omletiniz hazır. Afiyet olsun...

