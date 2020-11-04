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Simit tadında: Efsane susamlı omlet tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 04.11.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Simit tadında: Efsane susamlı omlet tarifi

Kahvaltıların yeni starıyla sizleri tanıştıralım: Simit tadında susamlı omlet! Bu zamana kadar bildiğiniz tüm omlet tariflerini unutturacak bu lezzetin tarifi de oldukça kolay!

Mutfağın demirbaş malzemelerinden olan yumurtayı bu sefer simit tadında pişirdik, tadına doyamadık! Standart kahvaltılardan sıkıldıysanız mutlaka susamlı omlet tarifini demelisiniz. İşte tarifin detayları...

MALZEMELER

2 adet yumurta
Bir kahve fincanı süt
Bir kaşık tereyağı
2 yemek kaşığı susam
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber

YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. Yağ köpürünce içine susamları koyun ve 2 dakika kadar kavurun.
Susamların rengi kahveye dönünce üzerine yumurtayı kırın. Yumurtanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini, tuzu ve karabiberi ilave edin.
Tüm malzemeleri çırpın. Yaklaşık 2 dakika sonra simit tadında enfes lezzetli omletiniz hazır. Afiyet olsun...

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