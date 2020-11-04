Simit tadında: Efsane susamlı omlet tarifi

Mutfağın demirbaş malzemelerinden olan yumurtayı bu sefer simit tadında pişirdik, tadına doyamadık! Standart kahvaltılardan sıkıldıysanız mutlaka susamlı omlet tarifini demelisiniz. İşte tarifin detayları...
2 adet yumurta
Bir kahve fincanı süt
Bir kaşık tereyağı
2 yemek kaşığı susam
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Tereyağını tavada eritin. Yağ köpürünce içine susamları koyun ve 2 dakika kadar kavurun.
Susamların rengi kahveye dönünce üzerine yumurtayı kırın. Yumurtanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini, tuzu ve karabiberi ilave edin.
Tüm malzemeleri çırpın. Yaklaşık 2 dakika sonra simit tadında enfes lezzetli omletiniz hazır. Afiyet olsun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum