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    4. Simpsonlar'dan korkutan güneş fırtınası kehaneti! Yeni yıl sahnesi büyük ilgi çekti! İşte 2024 senaryosu

    Simpsonlar'dan korkutan güneş fırtınası kehaneti! Yeni yıl sahnesi büyük ilgi çekti! İşte 2024 senaryosu

    10.12.2023 19:11 | Son Güncelleme:
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    Son dönemde kehanetler konusunda en bilindik isim olan Simpsonlar, yeni bir kehanetle gündem oldu. Bir süredir bazı olayların önce dizide meydana gelmesi ve sonrasında gerçekte de aynı olayın yaşanması nedeniyle The Simpsons, kehanetle anılıyor. 'Simpsons kehaneti' olarak da adlandırılan bu duruma bir yenisi daha eklendi.

    The Simpsons yeni bir kehanetle medyanın gündemindeki yerini aldı. Tüm dünyada ilgiyle izlenen dizide 2024 yılı için 'güneş fırtınası' senaryosu gösterildi. Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. İlkel şartlara geri dönülüyor.

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    Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve 33 yıldır devam eden animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

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    YILLAR ÖNCESİNDEN BİLİYORLAR

    Koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, Ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, iki Essex Beatles hayranının 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıklamaları,

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    Fox'un Disney’e satılması, Lady Gaga'nın uçarak Super Bowl’da sahne alması, yapımına 2009 yılında başlanan ve İngiltere’nin en yüksek binası olan The Shard’ın Simpson’un 1995 yılında yayımlanan bir bölümünde Londra semalarında görünmesi, Beyrut patlaması, akıllı telefonlar, Kobe Bryant'ın ölümü gibi sahneleri dünyada büyük yankı uyandırdı.

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    GÜNEŞ PATLAMASI SAHNESİ OLAY OLDU

    Bazı iddialara göre 100 yılda bir meydana gelen doğa olaylarından olan güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte olduğu söyleniyor. Modern çağa oldukça zarar vereceği düşünülen bu fırtına Simpsonlar'da da işlendi.

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    Kehanetlere akıllarda yer edinen Simpsonlar'ın son bölümü büyük yankı uyandırdı. Animasyon dizisinin yeni yıl sahnesinde birden bir patlama oluyor ve tüm elektronik cihazlar özelliğini yitiriyor. Tıraş makinesi yerini makasa, akıllı telefonlar yerini tekrar kağıt kaleme bırakıyor.

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    Tüm dünya birden karanlığa gömülürken, tüm teknolojik gelişmeler de ortadan kayboluyor. Son kısımda ise gece kulübünde eğlenen bir kişinin patlama sonrası silahını çıkarması oldukça dikkat çekiyor.

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    MAYMUN VİRÜSÜ GERÇEK OLACAK MI?

    Dizinin önceden yayınlanan bölümlerinin birinde Homer Simpson, evinde maymun beslemeye başlıyor ve ardından maymun virüsüne yakalanıyor. Bu sahneyi izleyenler ise maymun virüsüne ilişkin endişelere kapılmaya başladı. Dizideki görüntülerin ardında 2023 yılı içerisinde birkaç kez duyulan maymun virüsünün 2024 yılında görülebileceği düşüncesi oldukça yaygınlaştı.

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