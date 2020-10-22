Sinan Akçıl'ın sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan ihanet açıklaması

Oyuncu Burcu Kıratlı, müzisyen Sinan Akçıl ile 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da dünyaevine girmişti. İkili, kısa bir süre sonra boşanmıştı. Kıratlı ve Akçıl, ayrılık sonrası aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Son dönemlerde ikinci kez nikah masasına oturacakları konuşulan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan ayrılık haberi geldi. 38 yaşındaki şarkıcının Azeri sevgilisinin hamile olduğu ve bu yüzden Kıratlı ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Sinan Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Burcu Kıratlı da Akçıl'dan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kıratlı, "Son açıklama" başlığı ile şu mesajı yayınladı: Herkese merhaba, bir kaç şey paylaşmak istiyorum sizinle... Maalesef elimde olmayan sebepler yüzünden ilişkim çok fazla magazin önünde yaşandı. Asla tercih edeceğim bir şey olmadığından bu da beni çok üzüyor. Her ilişkide yaşanan problemleri, biz de bazen yaşıyoruz. Duygularıyla yaşayan ve bununla iş yapan 2 insan olduğumuz için stratejik davranıp sakin durabilmek yerine aşkın getirdiği fevri yükselmeler yüzünden alınan ani kararlarımıza ve sözlerimize ve bütün bu durumlara sizlerde şahit oluyorsunuz.

İlişkimiz boyunca, ikimiz de asla üçüncü şahıslara prim verecek olaylar yaşatmadık birbirimize. İftira atılır ama izi kalmaz bizde. Aşka yakışmayan durumlar söz konusu asla olmadı. Olamaz da. İçimiz rahat, birbirimize güvenimiz tam, daha sakin devam! Bir gün bu ilişki bitecekse kaderdir. Ama asla üçüncü kişiler değildir.

İsteğim; daha önceki gibi işimle ve yeteneğimle güzel kalplerinize dokunmak. Bundan sonra daha dikkatli davranıp karşınıza sadece nefes aldığım oyunculuğumla çıkacağım. Siz de bu yolda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Önceki gün Etiler'e objektiflere takılan Sinan Akçıl'a boşandıktan sonra tekrar birlikte olduğu oyuncu Burcu Kıratlı ile ayrıldığı yönünde çıkan haberler sorulmuştu. Şarkıcı, "Düşünme aşamasındayız" diyerek, soruları geçiştirmişti. Gazetecilerin, "Peki evlerinizi ayırdığınız söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna Akçıl, "Evet, ayırdık. Bu konu hakkında yorum yapamam" şeklinde cevap vermişti. Öte yandan 38 yaşındaki Sinan Akçıl da 'hamile sevgili' iddialarını yalanlayarak şu ifadelere yer vermişti: Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.