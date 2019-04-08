Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Akçıl'dan jet açıklama

Aşklarını kısa sürede nikah masasına taşıyan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile Amsterdam’da evlenmişti. Ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Ünlü çift boşanıyor.
İkili arasında yaşanan kıskançlık krizi büyüdü ve ikili boşanmaya karar verdi. Hatta Sinan Akçıl’ın avukatına boşanma davası için talimat verdiği de konuşuluyor.
Yine kulislerde konuşulanlara göre Burcu Kıratlı’nın evliliğini kurtarmak istemesine rağmen Akçıl avukatına boşanmak istediğini beyan etmiş ancak dilekçe vermemiş.
SİNAN AKÇIL KONUŞTU!
Konu hakkında sesli bir açıklama yapmak istediği için programa telefonla bağlanmak istediğini söyleyen Akçıl, boşanma iddialarına şu sözlerle son noktayı koydu:
"Böyle haberler çıkıyor ve tabiİ ki de çıkacak ama biraz erken çıktı. Böyle bir durum yok. Tabİi ki de tatsızlıklar her ilişkide olur. Biz bu tartışmaları aşan bir çiftiz.
"ESKİ SEVGİLİMİN ADINI ZİKRETMEDİM"
Eski sevgili haberleri yalan ben kimsenin adını zikretmedim. Kesinlikle öyle bir röportaj da yok. Evlilik kurumu varken eski sevgililerin adının geçmesi beni ve Burcu'yu çok üzer. Biz 'yaza düğün yapalım' derken bu tarz haberlerin çıkması hoş değil.
Avukatımla görüşme durumum da yok. karşılıklı kıskançlık her zaman olur ama bu ilişkinin tadı tuzudur birbirimizi rahatsız etmeyecek şekilde. Ben de Burcu'yu çok kıskanan biriyim."
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