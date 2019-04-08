Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Akçıl'dan jet açıklama

"Böyle haberler çıkıyor ve tabiİ ki de çıkacak ama biraz erken çıktı. Böyle bir durum yok. Tabİi ki de tatsızlıklar her ilişkide olur. Biz bu tartışmaları aşan bir çiftiz.

Konu hakkında sesli bir açıklama yapmak istediği için programa telefonla bağlanmak istediğini söyleyen Akçıl, boşanma iddialarına şu sözlerle son noktayı koydu:

Yine kulislerde konuşulanlara göre Burcu Kıratlı’nın evliliğini kurtarmak istemesine rağmen Akçıl avukatına boşanmak istediğini beyan etmiş ancak dilekçe vermemiş.

İkili arasında yaşanan kıskançlık krizi büyüdü ve ikili boşanmaya karar verdi. Hatta Sinan Akçıl’ın avukatına boşanma davası için talimat verdiği de konuşuluyor.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile Amsterdam’da evlenmişti. Ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Ünlü çift boşanıyor.

Eski sevgili haberleri yalan ben kimsenin adını zikretmedim. Kesinlikle öyle bir röportaj da yok. Evlilik kurumu varken eski sevgililerin adının geçmesi beni ve Burcu'yu çok üzer. Biz 'yaza düğün yapalım' derken bu tarz haberlerin çıkması hoş değil.

Avukatımla görüşme durumum da yok. karşılıklı kıskançlık her zaman olur ama bu ilişkinin tadı tuzudur birbirimizi rahatsız etmeyecek şekilde. Ben de Burcu'yu çok kıskanan biriyim."

