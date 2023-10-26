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  4. Sinan Akçıl ve Müjde Uzman ilk kez görüntülendi! Açıklaması kafa karıştırdı

Sinan Akçıl ve Müjde Uzman ilk kez görüntülendi! Açıklaması kafa karıştırdı

26.10.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Son dönemde adı eski aşkı Sinan Akçıl ile anılan Uzman, Sinan Akçıl ile ilk kez görüntülendi. Açıklaması ise kafa karıştırdı...

Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yapınca ikilinin yeniden beraber olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.

Akçıl, geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman’la görüştüğünü ve bu nedenle takıntılı hayranlarının evine geldiğini ve tehdit aldığını açıklamıştı.

"BANA ÖYLE ŞEYLER YAPMIYORLAR"

Oyuncu, Sinan Akçıl’ın hayranlarının evine kadar gittiğini doğrularken, kendisinin takıntılı hayranları olmadığını belirtip şöyle konuşmuştu:

''Takıntılı hayranım yok bana öyle şeyler yapmıyorlar. Tehlikeli bir şey yani Sinan’ın dediği şey doğru, evine giden darlayanlar, adresini bulanlar var. Hoş bir şey değil, kimse için değil. Ben çok şahit olmadım bana hiç olmadı.''

Aşk yaşadıkları iddia edilen Sinan Akçıl ve Müjde Uzman, önceki gece Etiler'de görüntülendi. Akçıl ve Uzman "Maçı izlemeye geldik. Canlar sıkkın o yüzden ya" dedi.

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"YAN YANA GELİNCE AŞK MI OLUYOR?"

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; aşk soruları karşısında Müjde Uzman, "Ben size ne zaman söyledim öyle bir şey. Herkes maç izleyebilir. Bir kadın bir erkek yan yana gelince aşk mı oluyor? Biz zaten söylüyoruz görüştüğümüzü size ama" diyerek akılları karıştırdı.

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Ünlü çiftin görüntülerine soysal medyada; 'Müjde'nn her evrende erkek seçimi berbat', 'Sinan Akçıl ile yakışmadı', 'Bu çift olmadı ya' gibi yorumlar yapıldı.

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