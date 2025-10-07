Sinan Ateş davasının kilit isimlerinden biriydi! Serdar Öktem suikastında gözaltı sayısı arttı... İşte kanlı pusunun tüm detayları

Türkiye, dün İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen kanlı pusuyu konuşuyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmanın sanığı olan ve bir süre de hapis yatan Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim günü aracıyla seyir halindeydi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SUİKAST

Öktem'in aracına Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu mevkiinde ateş açıldı. Uzun namlulu silahlarla yapılan suikastta ağır yaralanan Öktem, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERDAR ÖKTEM HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır şekilde yaralanan Öktem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Öktem'in ölümü kısa sürede gündemin tepesine otururken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan 5 maskeli saldırganı yakalamak için harekete geçti.

SALDIRGANLAR ARNAVUTKÖY'E GİDİP ARACI BIRAKTI

İlk olarak saldırganların araçla Arnavutköy'e kaçtığı tespit edildi. Burada kaçtıkları aracı terk eden saldırganlar daha sonra taksiye geçti ve kaçmaya bu şekilde devam etti. Ekipler tespit ettikleri taksiyi incelemeye aldı ve taksi kısa süre içerisinde bulundu. Ekipler taksiyi durdururken, saldırganlar taksiden inerek ağaçların arasına kaçmaya çalıştı fakat hepsi yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisinin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Ekipler aynı zamanda saldırıda kullanılan silah, maske ve eldivenleri de ormandaki ağaçların arasında buldu.

SALDIRIYI DALTONLAR ÜSTLENDİ, SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Öktem suikastının neden gerçekleştiği merak konusu olurken, suikast Daltonlar adındaki suç örgütü tarafından üstlenildi. Saldırının ise 'İntikam' amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada bu iddiaları doğrular nitelikte. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir" denildi.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan suikasta ilişkin yapılan yeni açıklamada gözaltı sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06/10/2025 tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli (S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır.

"İKİ KALAŞNİKOF İKİ DE TABANCA OLMAK ÜZERE DÖRT SİLAH ELE GEÇİRİLDİ"

Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı şahıslar ise ikametlerinde arama el koyma işlemi yapılarak gözaltına alınmışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler tamamlanmıştır. Maktülün otopsi işlemide İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılmıştır.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLEREK DEVAM EDECEKTİR"

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur"

MERMİLER; KAFA, YÜZ VE KOLUNA İSABET ETMİŞ

Öte yandan yapılan otopside Öktem'in kafasından, yüzünden ve kolundan vurulduğu tespit edildi. Birden fazla öldürücü kurşun darbesi aldığı belirtilen Öktem'in kafatası ve yüz kemiklerinde de kırıklar tespit edildi.

SİNAN ATEŞ DAVASININ KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Öktem, Sinan Ateş davasında da kilit isimlerden biriyidi. Ateş'in öldürülmesinden sonra açılan davada ilk tutuklananlar arasında Serdar Öktem de bulunuyordu. Öktem ayrıca davanın diğer sanıkları olan Doğukan Çep, Eray Özyağcı'nın da avukatıydı. Öktem ifadesinde suçlamaları reddetmişti. Öktem, Ateş davasında tutuksuz yargılanıyordu.

AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ayrıca suikastın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de açıklamada bulundu. Ayşe Ateş, "Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim.Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Suikastın ardından başlatılan soruşturma ise çok yönlü bir şekilde devam ediyor.