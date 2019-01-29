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Sinan Çetin'den olay Cem Özer açıklaması

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ÜNLÜLER  | 29.01.2019 10:41 | Son Güncelleme

Oyuncu Cem Özer ile Sinan Çetin arasında gerilim artıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına özel açıklama yapan Sinan Çetin, Cem Özer hakkında ilk kez konuştu.

Sinan Çetin'den olay Cem Özer açıklaması

Film setinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayağı kırılan Cem Özer tedavi gördüğü hastanede kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. 42 gün hastanede yatan Özer ölümden dönmüştü.

Özer, bu zorlu süreçte filmin yönetmeni Sinan Çetin için 'Benim kalbim kırık, gönlümü alması gerek. Benim hastanede ziyaretime geldi. Sırf ne zaman çıkacağım ve filmine devam edeceğimi öğrenmek için' demişti.

Hastane masraflarını kendisi karşılayan ünlü oyuncu, Sinan Çetin’e sitem etmişti.

Cem Özer’in açıklamalarına Sinan Çetin’den cevap geldi. 2.Sayfa programına konuşan Çetin, şunları söyledi;

"Ben çok kırıldım Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Ben böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum.

CEM ÖZER FİLMDE DEVAM ETMEYECEK

Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar… Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshi ediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz."

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