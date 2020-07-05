Sinan Engin'den flaş itiraf: Arda Turan Galatasaray'a hayırlı olsun

Süper Lig'de zirve yarışında kritik maçlara çıkan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.
Arda Turan'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, yorumcusu olduğu spor programında gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Arda Turan'ın boş sözleşmeye imza attığını söyleyen Engin, önümüzdeki sene Arda'nın Galatasaray'da top oynayacağını açıkladı. Fatih Terim ile yapılan görüşme sonrası anlaşmanın imzalandığını açıklayan Engin, Galatasaraylı taraftarlara müjdeyi verdi.
Arda Turan'ın Galatasaray'a imza attığını söyleyen Sinan Engin sözleşme detaylarını da paylaştı.
Süre: 2 Yıl
Yıllık Ücret: Yok
Maç Başı: 25 B €
Şampiyonluk Bonusu: 250 B €
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