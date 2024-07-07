Sinan Engin'den Hollanda maçının hakemine ağır sözler! ''Utanmaz, şerefsiz hakem''

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

KARARLARI ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Mücadelenin Fransız hakemi Clement Turpin, Hollanda lehine verdiği kararlarla dikkat çekti. Özellikle Xavi Simons'ı 30. dakikada atmamasıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Turpin'e Sinan Engin'den salvolar geldi.

"UTANMAZ, ŞEREFSİZ HAKEM"

Sinan Engin, "Utanmaz, şerefsiz Fransız hakem! Şu pozisyona nasıl kırmızı kart vermezsin? İşte Türkiye'nin lobisi Avrupa'da, UEFA'da, hakemlerde yok." ifadelerini kullandı.





