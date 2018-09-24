Sinan Engin: Ersun Yanal'a 'hazır ol' mesajı gitmiş

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 yenilgi ve 2 galibiyet alan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Ligde istenilen performansı sergileyemeyen ve Avrupa'da (Şampiyonlar Ligi elemesi ve Avrupa Ligi) bu sezon yaptığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cocu'yla yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili bir iddia da Sinan Engin'den geldi. Engin "Ersun Yanal'a hazır ol mesajı gitmiş" dedi.
İşte Engin'in açıklamaları:
"Bir duyum aldım. Yalanlayabilirsiniz de... Birkaç hafta öncesinde Fenerbahçe tarafından Ersun Yanal'a, 'hazır ol' diye haber gitti mi? Ersun Yanal'a haber geldi diye hocanın arkadaşı benim arkadaşıma söylemiş. Arkadaşım da bana söyledi. Ersun Yanal'ın arkadaşı benim arkadaşıma diyor ki, Fenerbahçe'den 'Birkaç hafta içinde hazır ol' şeklinde mesaj gitmiş. Ben arkadaşımın yalancısıyım".
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