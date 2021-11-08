Sinan Engin: Mesut Özil, Meyer - Zajc kadar oynayamıyorsa bıraksın

Sinan Engin, Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili ilginç tespitler yaptı.

Engin yorumunda 'Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi ama erken bir tepkiydi. Maç 3-2 olsa ne yapacaklardı?' ifadelerini kullanırken sarı lacivertli takımın ilk 11'inin her hafta değişmesini, 'Fenerbahçe'de kadro bulmaca gibi, her hafa başka isimler oynuyor' sözleriyle değerlendirdi.

"FUTBOLU BIRAKSIN"

Sinan Engin ayrıca Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle baktığını ifade ederken, "Vitor Pereira, Galatasaray derbisinde Mesut Özil ile oynayacaktır. Mesut da Max Meyer kadar, Miha Zajc kadar oynayamıyorsa futbolu bıraksın." diyerek dikkat çeken sözler sarf etti.

