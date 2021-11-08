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Sinan Engin: Mesut Özil, Meyer - Zajc kadar oynayamıyorsa bıraksın

08.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Engin, Mesut Özil'in ilk 11'de oynamamasını eleştirerek, 'Meyer - Zajc kadar oynayamıyorsa futbolu bıraksın' ifadelerini kullandı.

Sinan Engin: Mesut Özil, Meyer - Zajc kadar oynayamıyorsa bıraksın
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sinan Engin, Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili ilginç tespitler yaptı.

Engin yorumunda 'Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi ama erken bir tepkiydi. Maç 3-2 olsa ne yapacaklardı?' ifadelerini kullanırken sarı lacivertli takımın ilk 11'inin her hafta değişmesini, 'Fenerbahçe'de kadro bulmaca gibi, her hafa başka isimler oynuyor' sözleriyle değerlendirdi.

"FUTBOLU BIRAKSIN"

Sinan Engin ayrıca Mesut Özil'in Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle baktığını ifade ederken, "Vitor Pereira, Galatasaray derbisinde Mesut Özil ile oynayacaktır. Mesut da Max Meyer kadar, Miha Zajc kadar oynayamıyorsa futbolu bıraksın." diyerek dikkat çeken sözler sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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