İtibar eş anlamlısı nedir? İtibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtibar kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Arapçada “br” kökünden türeyen ve "geçer sayma, saygı gösterme" anlamlarına gelen "iˁtibār" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "itibar" olarak geçen kelime Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Eski dönemlerden beri dilimizde bulunan itibar kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
İtibar kelimesi "itibar mektubu", "nazarıitibar" ve "itibar mektubu" gibi birleşik kelimeler de türetmiştir. Bunun yanı sıra itibar kelimesi "itibardan düşmek", "itibarın sağ olsun", "itibar etmek" gibi çeşitli deyim ve birleşik fiillerde de kullanılır. İtibar kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler vermek gerekirse:
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