İtibar eş anlamlısı nedir? İtibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtibar kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Arapçada “br” kökünden türeyen ve "geçer sayma, saygı gösterme" anlamlarına gelen "iˁtibār" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "itibar" olarak geçen kelime Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Eski dönemlerden beri dilimizde bulunan itibar kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Saygınlık

Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi

İtibar kelimesi "itibar mektubu", "nazarıitibar" ve "itibar mektubu" gibi birleşik kelimeler de türetmiştir. Bunun yanı sıra itibar kelimesi "itibardan düşmek", "itibarın sağ olsun", "itibar etmek" gibi çeşitli deyim ve birleşik fiillerde de kullanılır. İtibar kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler vermek gerekirse:

Allah kimseyi itibardan düşürmesin.

İnsanın bu hayattaki en büyük serveti itibardır.

İtibar sahibi bir insan olarak tüm mahalle ona çok güvenirdi.

Ona itibar edeceğim diye kimseyi gözü görmedi.

İtibar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İtibarın eş anlamlısı olan kelimeler dilimizde mevcuttur. İtibar sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerin içinde itibar kelimesi yerine kullanılabilir. Cümlede ifade edilmek istenene göre itibar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler kullanılır. İtibar eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

Haysiyet

Saygınlık

Kadir

Kredi

Onur

Ölçü

Rağbet

İtibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtibar eş anlamlısı kelimeler cümle içlerinde itibarın yerine kullanıldığında anlatım bozukluğuna neden olmaz. İtibarın eş anlamlıları ile örnek cümleler: