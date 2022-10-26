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İtibar eş anlamlısı nedir? İtibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı olan kelime vardır. Türkçedeki eş anlamlılık durumu gösteren kelimelerde, asıl kelimenin yerine cümlede başka kelimelerin kullanılmasını ifade eder. Bu eş anlamlılık durumu Türkçenin Arapça, Farsça ve Fransızca gibi dillerle etkileşime girip kelime haznesine yeni kelimeler kazandırması sonucunda çeşitlenmiştir. Arapça kökenli itibar sözcüğünün de eş anlamlıları vardır. Peki, itibar eş anlamlısı nedir?

İtibar eş anlamlısı nedir? İtibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtibar kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Arapçada “br” kökünden türeyen ve "geçer sayma, saygı gösterme" anlamlarına gelen "iˁtibār" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "itibar" olarak geçen kelime Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Eski dönemlerden beri dilimizde bulunan itibar kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Saygınlık
  • Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi

İtibar kelimesi "itibar mektubu", "nazarıitibar" ve "itibar mektubu" gibi birleşik kelimeler de türetmiştir. Bunun yanı sıra itibar kelimesi "itibardan düşmek", "itibarın sağ olsun", "itibar etmek" gibi çeşitli deyim ve birleşik fiillerde de kullanılır. İtibar kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Allah kimseyi itibardan düşürmesin.
  • İnsanın bu hayattaki en büyük serveti itibardır.
  • İtibar sahibi bir insan olarak tüm mahalle ona çok güvenirdi.
  • Ona itibar edeceğim diye kimseyi gözü görmedi.
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İtibar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İtibarın eş anlamlısı olan kelimeler dilimizde mevcuttur. İtibar sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler cümlelerin içinde itibar kelimesi yerine kullanılabilir. Cümlede ifade edilmek istenene göre itibar kelimesinin eş anlamı olan sözcükler kullanılır. İtibar eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Haysiyet
  • Saygınlık
  • Kadir
  • Kredi
  • Onur
  • Ölçü
  • Rağbet
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İtibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtibar eş anlamlısı kelimeler cümle içlerinde itibarın yerine kullanıldığında anlatım bozukluğuna neden olmaz. İtibarın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Ayşe, öğretmelerin değer gösterdiği bir öğrencidir.
  • İnsan için şeref çok önemlidir.
  • Haysiyet sahibi olan insan kimsenin malına göz dikmez.
  • İftiraya uğradığı için çevresindeki saygınlığını kaybetti.
  • Ahmet çok haysiyetli bir çocuktur.
  • Toplum iyi olduğunda değer verir.
  • Şerefli insan daima dürüst olur.
  • Söylediği yalanlar yüzünden kredisi gittikçe azalıyordu.
  • Onuruna asla laf söz ettirmezdi.
  • Günümüzün ölçülerine uymayan bir şekli vardı.
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