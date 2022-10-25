Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinirli kelimesi Eski Türkçedeki "siŋir" sözcüğüne "+lI" eki eklenerek türetilmiş bir kelimedir. İlgili kelime anlam bakımından da bir durum karşısında öfkelenen insanı belirtmek için kullanılır. Sinirli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:
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