EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinirli sözcüğü dilimizde sıkça tercih edilen kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Sinirli kelimesi genellikle bir insanın herhangi bir olaydan duyduğu öfkeyi belirtmek için kullanılır. Sinirli kelimesi uzun yıllar boyunca dilimizde yer alan ve sıklıkla tercih edilen kelimelerden birisi olmuştur. Sinirli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlamı bulunur. Sinirli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinirli kelimesi Eski Türkçedeki "siŋir" sözcüğüne "+lI" eki eklenerek türetilmiş bir kelimedir. İlgili kelime anlam bakımından da bir durum karşısında öfkelenen insanı belirtmek için kullanılır. Sinirli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • İçinde sinir bulunan
  • Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi

Sinirli kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinirli kelimesiyle aşağıda maddelerde yer alan örnek cümleler kurulabilir:

  • Yaşadığı olaylar karşısında o kadar sinirli bir cevap verdi ki, hepimiz donakaldık.
  • Bu kadar sinirli olduğunu bilseydim bir daha seninle konuşmazdım.
  • Bana bu kadar sinirli bir tavırla yaklaşım sağlayamazsın.
Saf eş anlamlısı nedir? Saf eş anlamlısı nedir?

Sinirli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sinirli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde sinirli kelimesi yerine kullanabilir. Sinirli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Asabı
  • Damarı bozuk
  • Demevi
  • Gergin
  • Hışımlı
  • Şimşekli
Sağlam eş anlamlısı nedir? Sağlam eş anlamlısı nedir?

Sinirlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Sinirlinin eş anlamlısı olan kelimelerle ilgili birçok örnek cümle verilebilir. Sinirli eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • O kadar asabi bir adamdı ki hiçbir arkadaşı yanında durmak istemiyordu.
  • En ufak olayda birden asabileştiği için etrafında kırmadığı nesne bırakmadı.
  • Bu kadar asabi olman başkasına değil, yalnızca kendine zarar verir.
  • Asabiliğin artık tahammül seviyemi aşmaya başladı.
  • Hışımlı adımları tüm evi yerinden hoplatmıştı.
  • Hoca sınıfın yüksek sesine o kadar gerilmişti ki her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi.
  • Bakma sen onun şu anda sakin olduğuna, o öyle damarı bozuk bir insan ki normal zamanda konuşmayı bırak göz göze gelmeye korkarsın.
Mükemmel eş anlamlısı nedir? Mükemmel eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Misafir eş anlamlısı nedir? Misafir eş anlamlısı nedir?
Sağlık eş anlamlısı nedir?Sağlık eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 50, 55, 60, 65,70, 75 puanla nereye girilebilir?

KPSS 50, 55, 60, 65,70, 75 puanla nereye girilebilir?

İlginizi Çekebilir

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.