Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sinirli kelimesi Eski Türkçedeki "siŋir" sözcüğüne "+lI" eki eklenerek türetilmiş bir kelimedir. İlgili kelime anlam bakımından da bir durum karşısında öfkelenen insanı belirtmek için kullanılır. Sinirli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

İçinde sinir bulunan

Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi

Sinirli kelimesinin anlamları yukarıda maddelerle ifade edildiği gibidir. Sinirli kelimesiyle aşağıda maddelerde yer alan örnek cümleler kurulabilir:

Yaşadığı olaylar karşısında o kadar sinirli bir cevap verdi ki, hepimiz donakaldık.

Bu kadar sinirli olduğunu bilseydim bir daha seninle konuşmazdım.

Bana bu kadar sinirli bir tavırla yaklaşım sağlayamazsın.

Sinirli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sinirli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içerisinde sinirli kelimesi yerine kullanabilir. Sinirli kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Asabı

Damarı bozuk

Demevi

Gergin

Hışımlı

Şimşekli

Sinirlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler